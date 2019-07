Alberto Fernández destrozó a Macri por la crisis: "el Gobierno tiene que dejar de mentir"

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, cargó contra el Gobierno nacional por los errores económicos que generaron la crisis y lanzó fuertes críticas al oficialismo: "¿Cuál es la recuperación de la economía que dice el Gobierno? ¿La pobreza superando el 35%? ¿La inflación arriba del 2% mensual?".

En diálogo con el programa radial Habrá Consecuencias por El Destape Radio, el ex funcionario arremetió que "el Gobierno tiene que dejar de mentir" y aseveró: "Ya sé cómo se negocia con el FMI, he negociado con ellos en situaciones como estas. Y no se le dice a todo que sí".

En ese sentido, se refirió sobre el acuerdo con el Fondo al explicar que "el FMI es un acreedor que quiere cobrar, e incluso acaba de reconocer que si esto sigue así no va a poder cobrar" a lo cual disparó: "Nuestro objetivo es reconocer al FMI como un acreedor y punto. Y nosotros definir nuestra política económica para pagar".

"El mayor problema de la Argentina es la economía. Nadie sabe cuánto va a costar el dólar y en cuanto estarán las reservas en diciembre", insistió el dirigente.

Y arremetió: "No sabemos qué nos va a quedar. Si sabemos que vamos a tener una deuda de 190.000 millones de dólares, millones de pobres, menos empresas, más desempleo". Como no soy Macri no me gusta mentir. El primer día me voy a ocupar de poner en marcha la economía".

Por otra parte, Fernández respondió a los que lo critican por sus respuestas a los medios oficialistas que lo atosigan con las mismas preguntas de siempre y advirtió: "No me imagino a Macri hablando con cualquier periodista. No puede responder ninguna pregunta. No puede responder que ha creado pobres, que nos ha endeudado. Voy a seguir atendiendo a todos los periodistas que me hacen las 20 preguntas de rigor que manda el manual de estilo macrista".