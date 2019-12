Alberto Fernández desmintió los mitos sobre las retenciones

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró que "aprendió" de los errores cometidos con la resolución 125, de 2008, y que segmentó las retenciones para no igualar a los pequeños productores con los grandes exportadores. Además, adelantó que este lunes se reunirá con la Mesa de Enlace para avanzar en la discusión sobre las medidas.

En una entrevista con Luis Majul, el jefe de Estado aclaró que la suba del derecho de exportación es, en realidad, una actualización de "lo que Mauricio Macri dejó sin actualizar" y aclaró que no aumentarán más que lo anunciado: "Los 30 puntos los puso Macri, yo no puse nada, y lo único que estoy haciendo es darnos la posibilidad de subir 3%", sostuvo y adelantó que ese porcentaje de aumento se destinaría a un fondo para el desarrollo del sector.

Fernández reconoció que aprendió de los errores cometidos en el pasado: "Yo mismo incluí la segmentación para las retenciones, que son muy importantes porque nos permiten hacernos de dólares para empezar a ordenar la deuda". De este modo, los pequeños productores no serán igualados a las grandes propietarios de la tierra.

Desde la quinta presidencial de Olivos, el mandatario alertó que "la Argentina se quedó sin dólares" porque la gestión anterior tomó deuda y dejó que todas esas divisas se fugaran del país. Por eso, sostuvo que es necesario "que vuelvan a entrar dólares y formen parte de la reserva del Estado. De otro modo es imposible hacer frente a las obligaciones" contraídas por el Gobierno de Cambiemos.

En ese contexto, explicó que la moneda norteamericana "es un bien muy escaso. Como no hay en la Argentina, tiene que estar muy caro" para no perder más, pero no se encarecerá para el que tiene que importar para producir sino para el que viaja o los usa para ahorrar.

El Presidente dejó en claro que estas medidas fueron aprobadas por el Congreso y que el Ejecutivo no creó ni definió sobre materia impositiva: "Al Congreso se le mandó impuestos para que legislen sobre eso". Tras aclarar que el parlamento seguirá funcionando como corresponde y que las atribuciones que se le otorgaron no serán indefinidas y se regirán en base al control popular, aclaró que "en la ley de emergencia se corrigen el impuesto a los bienes personales y se crea a la compra de divisas".

Así también se refirió al aumento del impuesto a los bienes personales, porque la reducción hecha por Macri fue, dijo, para beneficiar a sus amigos pero "le arruinó la vida a muchos argentinos". Incluso, explicó que quienes tengan bienes en el exterior van a pagar más porque "es una manifestación de riqueza" y "cuesta mucho más que un departamento en la Argentina. Es pedirle al que le va bien que haga un esfuerzo mayor".

El mandatario pidió que también estén en agenda los vencimientos de deuda que dejó el macrismo porque "el viernes cayó uno nuevo" y hubo que postergar el pago por la falta de dólares. "En los últimos años, la Argentina se endeudó de un modo impactante. Tomó mucha deuda que dijo pagar en muy poco tiempo y no hay con qué pagarlo".

Con la necesidad de volver a reactivar la economía, destacó que a las Pymes se les dio un plan para reinsertarse en el sistema y poder pagar sus deudas: "Sin eso, van a la quiebra y si van a la quiebra, la economía se achica y dejan a mucha gente desempleada".