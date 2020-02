Alberto Fernández defendió el aumento a jubilados y le dejó una dura advertencia a Cambiemos por las críticas

En medio de las discusiones por el aumento de las jubilaciones, el presidente Alberto Fernández defendió la suba aplicada y advirtió a la oposición al afirmar que muchos de los analistas no tienen "decencia". Además, se encargó de aclarar que la actualización de los haberes no se emparenta con un "ajuste"

Luego de las críticas de la oposición, el mandatario disparó: "Quieren que no haya déficit fiscal, que paguemos la deuda, que paguemos la fórmula por inflación... pónganse de acuerdo. La indecencia de esas personas que fueron responsables de la crisis para los jubilados es escandalosa". En ese sentido, agregaron: "Cállense, no me hagan recordar lo que hicieron con el país".

"Se olvidan de lo que hicieron, yo no me olvido. Todos los días veo el país que dejaron, todos los ministros vienen y me cuentan las cosas que encontraron", sentenció. "Macri cambió el sistema de actualización convencido de que iban a bajar la inflación. Decían que la inflación iba a ser el 10% y terminaron con 53% de inflación. Esos personajes nos dicen a nosotros ‘ajustadores’", se quejó el jefe de Estado en declaraciones a Radio 10.

Asimismo, explicó el objetivo que se propone en torno a la recuperación del poder adquisitivo de los jubilados: "Este no es el objetivo final, estamos mejorando un poquito más la calidad de vida de los que peor están. Desde que asumimos, la mínima subió casi un 19%". En ese sentido, recalcó que "ahora aparecen los defensores que se rasgan las vestiduras en poder de los jubilados, pero cuando hicieron la reforma previsional y les quitaron un trimestre entero de aumentos no dijeron nada", al tiempo que añadió que espera "poder remediar pronto la situación para quienes gana más".

"Siembran desaliento en un momento en el que necesitamos es sentir el esfuerzo que todos estamos haciendo", lamentó. En esa línea, detalló que la gratuidad de 170 medicamentos también impactará de forma positiva en los ingresos, ya que representa "el 30% de lo que perciben los jubilados".