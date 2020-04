Alberto Fernández cruzó al macrismo: "Hay gente que quedó de la administración anterior que juega en contra"

El presidente Alberto Fernández hizo referencia a algunas situaciones que vivió en las últimas semanas y agregó: "Hay gente que quedó de la administración anterior y juega en contra". Sin embargo, también hizo una fuerte defensa de otro sector de la oposición.

El mandatario, de esta forma, hizo hincapié en que hay personas que "juegan en contra" del Gobierno Nacional y, además, agregó que se tienen que corregir "muchas cosas".

En una entrevista con Telefe, Fernández enfatizó que "en muchas ocasiones nos hackean el sistema y no nos dejan avanzar". En referencia a esto, Fernández agregó que hay documentos oficiales que "se filtran antes de su publicación" oficial.

Por otro lado, agregó: "No sé si es alguien alguien de la oposición, lo que digo es algo que está pasando ahí.".En ese momento, uno de los periodistas del piso, le preguntó sobre los sobreprecios en el ministerio de Desarrollo Social y, el mandatario, respondió: "Lo único que demuestra es que no es un problema ideológico el que estoy planteando sino de funcionamiento del Estado. Tenemos que corregir muchas cosas".

Más allá de este comentario contra algunos sectores, el presidente hizo una férrea defensa de un gran sector de la oposición: "Nosotros no tenemos empresas privadas, no tenemos cuentas offshore, no dependemos de lo que mi familia me da, vivimos de nuestro sueldo. No lo voy a hacer con ninguno de mis ministros" y, además, sentenció:"La mayoría de la oposición está al pie del cañón, lo llamo a Negri y me contesta a cualquier hora, le hablo a Lousteau y también. Tengo contacto permanente con todos los intendentes del conurbano y están al pie del cañón"