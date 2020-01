Alberto Fernández cruzó a Pablo Sirvén, quien le cuestionó su viaje a Chapadmalal

El presidente Alberto Fernández cruzó al periodista Pablo Sirvén por haber cuestionado su viaje a la ciudad de Chapadmalal durante el fin de semana. El comunicador intentó compararlo con el exmandatario Mauricio Macri, pero quedó muy mal parado en las redes sociales.

En su cuenta de Twitter, el periodista de La Nación puso en duda la agenda de Fernández durante su estadía en la ciudad balnearia. Concretamente, señaló: "No se me ocurriría decir que Alberto Fernández está de vacaciones, porque se queda en Mar del Plata hasta el lunes. Lo que es llamativo es que no lo marquen los que antes se rasgaban las vestiduras cuando Macri iba un finde a Chapadmalal".

@psirven, sin ánimo de abrir una polémica. Fui y volví en el día a Chapadmalal. No busco discutir cómo se califica ese viaje en el que tuve reuniones también de trabajo. Solo busco proponerte que colabores en poner fin a los debates que dividen. Solo eso. Muchas Gracias. https://t.co/H7j73jU85w — Alberto Fernández (@alferdez) January 13, 2020

Dándose por aludido, el Presidente le contestó: "Sin ánimo de abrir una polémica. Fui y volví en el día a Chapadmalal. No busco discutir cómo se califica ese viaje en el que tuve reuniones también de trabajo. Solo busco proponerte que colabores en poner fin a los debates que dividen. Solo eso. Muchas Gracias".

Fernández viajó a Chapadmalal y recibió a empresarios teatrales y algunos artistas para evaluar y celebrar el arranque que tuvo la temporada de verano, con muy buenos resultados y el aumento de público en los distintos espectáculos. Los convocados fueron Carlos Rottemberg y Javier Faroni, con responsabilidades sobre salas y distintas producciones que se presentan en la cartelera marplatense,

Del encuentro también participó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que ayer había llegado para lanzar una serie de actividades culturales para la temporada y destacó también el comportamiento turístico, con buena ocupación y mayor gasto