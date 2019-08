Alarmante: los ahorristas retiraron dólares del banco por sexto día consecutivo

La mega devaluación que generó el Gobierno Nacional tras perder las elecciones primarias generó la salida de depósitos en dólares por cerca de U$S 2.400 millones durante seis días. A la vez hubo extracciones de las tenencias bancarias en moneda local por $ 94.000 millones.

Desde el viernes previo a las PASO al lunes pasado los privados retiraron U$S 2.367 millones, de modo que dejaron dentro del sistema financiero U$S 30.133 millones, de acuerdo a la serie que elabora la gerencia de Estadísticas Monetarias del Banco Central. Si se incluye al sector estatal, los bancos cuentan con depósitos en divisas por U$S 32.773 millones.

El lunes inmediatamente posterior a las primarias, cuando el tipo de cambio voló de $ 46,20 a $ 55, las empresas e individuos sacaron U$S 206 millones. El martes se registraron extracciones por U$S 526 millones, la mayor hasta el momento. El miércoles salieron U$S 461 millones, el jueves U$S 357 millones, el viernes U$S 394 millones y el lunes 20 de agosto U$S 425 millones.

Además de esto, los ahorristas retiraron $ 94.175 millones de las tenencias en pesos de los bancos. En esos seis días se esfumaron $ 91.847 millones de las cajas de ahorro, $ 32.562 millones de los plazos fijos no ajustables y $ 1.280 millones de los indexados por inflación. Del otro lado de la balanza, se incrementaron los activos en cuenta corriente por $ 31.256 millones y $ 258 millones de otros saldos, sin tener en cuenta los inmovilizados.

La posterior a la derrota electoral de Mauricio Macri fue la peor semana financiera del macrismo, donde la cotización del verde estadounidense se disparó 23%, las acciones en Wall Street se desplomaron hasta 60% y se aceleró la fuga de capitales.