Alarma por una filtración de correos hackeados de personas que combaten el coronavirus

Un grupo extremista de derechas divulgó en internet una lista de unos 25.000 supuestos correos electrónicos y contraseñas hackeados que pertenecen a las personas y entidades que luchan contra el covid-19. La noticia la informó Rita Katz, directora de la organización no gubernamental SITE Intelligence Group, que rastrea la actividad terrorista y extremista en el ciberespacio.

Katz comunicó vía Twitter que "las listas de los supuestos correos y contraseñas que los ultra derechas intentan utilizar en la campaña de abusos abarca las siguientes entradas únicas" de las organizaciones: 9.938 datos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés, y que forman parte del departamento de Salud de EEUU), 2.732 de la Organización Mundial de la Salud, 6.857 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 5.120 del Banco Mundial, 269 de la Fundación de Bill y Melinda Gates y 21 del Instituto de Virología de Wuhan.

Según la jefa de SITE Intelligence Group, los ultra derechas "incrementan sus enormes capacidades de diseminar tales contenidos, de teorías conspirativas a datos presuntamente hackeados". Añadió que la autenticidad de los datos publicados se está investigando.

Given the enormous stakes at hand, SITE is offering free Public Health and Bioterrorism service until May 31 to the health sector, law enforcement, religious organizations, and other impacted institutions.



Applicable parties can request access here: https://t.co/kVNnrz9mBk