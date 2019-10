Agustín Rossi pronosticó "polarización" en el Congreso con Alberto Fernández

El Jefe de la bancada del Frente Para la Victoria en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, se refirió a la conformación del Congreso luego de las elecciones y señaló que "la polarización que se vio en la elección se va a ver reflejada en el Congreso".

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente analizó que "va a cambiar la composición del Congreso y la conducción de las comisiones clave". Asimismo destacó que "el resultado electoral cohesiona a Cambiemos, no es lo mismo el 33% de las PASO que el 40% de las generales" y puntualizó que "no creo que tengamos un Congreso bloqueado". "Hacen números sólo con el Frente de Todos y Cambiemos pero hay bloques con los que podemos trabajar y tener números", agregó. En esa línea insistió en que "mi hipótesis es que vamos a encontrar un bloque unido de Cambiemos, al menos al inicio".

Sobre lo sucesivo en cuanto a la labor del parlamento, Rossi indicó que "hay cuestiones que podemos avanzar con la composición actual del Congreso, como la ley de góndolas y la ley de alquileres". "Hay que ver qué prefiere Alberto respecto al presupuesto, si tratarlo con esta composición del Congreso o con la nueva", advirtió. Y señaló que "las leyes que vamos a tratar son para paliar el desastre económico que dejaron".

"No tengo información pero tampoco me sorprendería que Sergio Massa sea el presidente de la Cámara de Diputados. Es una tradición que sea el que encabezó la lista de diputados", afirmó.

En cuanto al resultado electoral, el dirigente planteó que "la diferencia en la elección es amplísima". "Hay que compararlo en 2015, donde Macri necesitó una 2da vuelta y ganó por 2 puntos; Alberto logró ganar en 1ra vuelta", agregó a la vez que subrayó que "el voto de Macri es un voto que se repite en la historia argentina; cuando Angeloz perdió con Menem sacó también el 38%"

"No me sorprendió que la mayor cantidad de nuevos votantes fueran a votar mayoritariamente por Macri", deslizó Rossi. A la vez planteó que "el votante que no va a las PASO pero sí a las generales se sintió más cercano a Macri. Quizás porqué es un votante más alejado de la política, pero tendremos que analizarlo".

"Coincido con el análisis de que Macri perdió teniendo todo el poder atrás, eso revaloriza el triunfo de Alberto", señaló el diputado. A la vez planteó que "el triunfo de Alberto fue más que contundente".