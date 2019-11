Agustín Rossi desarticuló una operación de Clarín en su contra

El potencial Ministro de Defensa, Agustín Rossi, criticó enfáticamente una nota del periodista del Grupo Clarín, Eduardo van der Kooy contra él y su trabajo cuando pasó por la cartera entre 2013 y 2015.

A través de su cuenta de Twitter, el diputado nacional repasó la serie de acusaciones sobre su desempeño durante la última gestión de Cristina Kirchner y recordó que se tratan de operaciones políticas de la cuestionada Laura Alonso y Elisa Carrió.

En su nota de Clarin de hoy, titulada “Cristina: poder e impunidad” Van der Kooy hace referencia a mi, según él, potencial designación como Ministro de Defensa. “Otro punto oscuro ...” y “Rossi arrastra denuncias sobre su anterior gestión...” Abro hilo — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) November 24, 2019

“Sobreprecios en la Campaña Antártica, denunciante Oficina Anticorrupción (Laura Alonso): Los alimentos para la campaña antártica los compraba el Mercado Central. Este seleccionaba los proveedores y analizaba las ofertas. Defensa le pagaba al Mercado No tenía relación con los proveedores ni siquiera los conocía”.

“Las compras de todos los alimentos para las FFAA las hacía el Mercado Central en virtud de un convenio preexistente al inicio de mi gestión basado en la creencia que el Mercado Central tiene más sapiencia en la compra de alimentos que el Ministerio de Defensa”, agregó.

Desaparición del cohete. Esto ya es tragicómico: no solo no estoy denunciado sino que soy el denunciante. Cuando me informan del hecho, le ordené al jefe del Ejército hacer la denuncia correspondiente por Robo y dispuse que el Ministerio de Defensa sea querellante. Además, se instruyeron sumarios y se aplicaron sanciones al personal militar involucrado en el robo”.

Por otro lado, recordó la insólita acusación de Elisa Carrió: “ La diputada nos denuncia a los 3 Ministros de Defensa de CFK, Garre, Puricelli y Rossi, con el evidente intento de desviar la responsabilidad de su amigo Aguad. No hay ninguna responsabilidad en la reparación, al contrario, las fotos”.

Siento orgullo de ser un militante, presidiendo el bloque de diputados, en el ministerio de defensa ó en el llano, porque me siento parte de un proyecto colectivo en donde mis compañerxs son mis pares, pero claro, para algunos, esto es muy dificil de entender... — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) November 24, 2019

“Que conocimos del ARA San Juan donde se ve claramente la excelencia de la soldadura realizada durante la mediovida, el informe de la Bicameral del Congreso, otros informes técnicos, nos eximen de cualquier responsabilidad. Esta denuncia es simplemente una canallada”, remarcó.