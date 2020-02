Advierten que Bonadio debía enfrentar varias denuncias en el Consejo de la Magistratura este año

El juez y consejero de la Magistratura Alberto Lugones afirmó que el juez federal Claudio Bonadio debía afrontar este año varias denuncias que fueron presentadas en el Consejo de la Magistratura por su desempeño como magistrado.

“Para algunos pasará como un héroe, para otros como un villano. Lo que se puede decir es que no pasó desapercibido con lo que hizo”, afirmó Lugones en una entrevista en el programa Habrá Consecuencias en El Destape Radio, donde además afirmó que con comparte "el estilo" que tenía el magistrado.

“Quizás Bonadio habrá estado convencido de que hacía lo correcto”, sostuvo Lugones.

"Bonadio tenía un estilo que respeto pero yo no comparto, pero eso será tema de otro análisis de otros ámbitos que no va a ser el Consejo. Quizás él y algunos otros que están con su esquema de pensamiento habrán estado convencidos de que lo que hacían era lo correcto, yo no estoy en condiciones de decir si eso era así o no", señaló Lugones.

Bonadio tenía que enfrentar al menos dos denuncias en el Consejo de la Magistratura, donde Juan Bautista Mahiques, el representante del gobierno de Mauricio Macri ante el organismo, había intentado sin éxito que sean desestimadas en noviembre pasado.

Una de ellas fue realizada por Oscar Parrilli, quien lo denunció por la supuesta falsificación de testimonios en una causa que evaluaba los gastos en la gestión del kirchnerismo. La otra había sido presentada por el abogado Carlos Beraldi, quien lo había acusado de haber dispuesto medidas de prueba de manera arbitraria y abusiva en una causa por el patrimonio de la expresidenta en la causa Los Sauces.