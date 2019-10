Adolfo Pérez Esquivel, sobre el informe que pidió Ramos Padilla: “Esto no es una Conadep del periodismo”

El presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se refirió al informe realizado por el organismo respecto a las notas publicadas en medios de comunicación y aclaró que “lo que se ha hecho es un trabajo técnico a pedido del juez Ramos Padilla”.

“La libertad de prensa está bien, pero la impunidad es otra cosa; si hay delitos deben ser investigados”, aseveró el intelectual en diálogo con El Destape Radio y subrayó que “es el juez que debe investigar si eso es delito o no". "Si hay delito, debe ser investigado, eso no tiene nada que ver con la libertad de prensa", destacó.

Ante las críticas que recibió el informe que elaboró el organismo, Pérez Esquivel replicó que “esto no es una Conadep del periodismo, es un informe que pidió el juez, así que no jodan con eso”.

Asimismo, indicó que “esto es el operativo Condor 2: el lawfare, que ha servido para condenar a Dilma, a Lugo". "Y hay grandes medios de comunicación que condenan antes de ser juzgados“, agregó.

“No sé por qué se han alborotado tanto, a mí me preocupa que Stornelli no se presenta”, planteó Pérez Esquivel y arremetió: “Hubo comunicaciones, encuentros, etc. Nosotros no juzgamos, eso lo hace el juez”.

En ese sentido, explicó: “El juez nos dio la documentación y nos pidió que la analicemos. Me preocupa por qué quieren impedir la investigación, por qué quieren sacar del medio a Padilla porque lo que ya vimos es que hay un servicio de espionaje paralelo al oficial”.

A la vez, remarcó que “si hay periodistas que cometieron ilícitos la justicia determinará qué responsabilidad tienen” y sentenció: “Nosotros vamos a seguir trabajando aunque los diarios nos presionen”.