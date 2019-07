Acuerdo Mercosur-Unión Europea: las exportaciones argentinas a Europa cayeron a la peor cifra en 14 años

En el marco de las negociaciones con Europa para firmar un acuerdo de libre comercio, las exportaciones argentinas hacia el viejo continente cayeron un 11,3% durante la gestión Cambiemos. Así, las ventas al exterior llegaron al peor número desde 2005.

Según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), la compra de productos importados de la Unión Europea (UE) aumentó un 11,8% en Argentina en los últimos 4 años. En base a datos oficiales del INDEC, el informe remarcó que durante 2018 la Argentina importó bienes de la Unión Europea por la suma de U$S 11.261 millones.

LEA MÁS El FMI aprobó el nuevo desembolso del acuerdo por US$5.400 millones

Sobre la discusión de si el acuerdo Mercosur-UE es o no beneficioso para nuestro país, el informe subrayó que en 2018 la relación con Europa terminó en un déficit para Argentina de U$S 2.050 millones y sumó siete años seguidos de números rojos.

El 47,7% de los productos que la Argentina compra a la Unión Europea fueron bienes de capital con un alto valor agregado, mientras que al bloque del Mercosur le compraron sólo un 24,2%. “Las asimetrías de los bloques no aseguran que la balanza argentina mejore: en 2018 el déficit con Brasil alcanzó los U$S 4.390 millones y con la UE los U$S 2.050 millones”, sostuvo el documento.