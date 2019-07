Acuerdo Mercosur-UE: Emmanuel Macron sostuvo que Francia "no está preparada" para ingresar

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este martes que no firmará ningún acuerdo comercial con Brasil si el presidente Jair Bolsonaro se retirara del acuerdo climático de París, amenazando con poner una mano en las negociaciones comerciales entre la UE y Mercosur, según informa la agencia Reuters.

En paralelo, la vocera del gobierno de Francia, Sibeth Ndiaye, sostuvo que "Vamos a mirarlo en detalle", en referencia al tratado de libre comercio anunciado la semana pasada, "y en función de esos detalles, decidiremos". "Por el momento, Francia no está lista para ratificar el tratado", enfatizó. Esto pone un freno a las aspiraciones de Mauricio Macri de crear un área de libre comercio entre ambos bloques.



Las conversaciones de la UE con el grupo Mercosur de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el cuarto bloque comercial más grande del mundo, se han intensificado, y Bolsonaro dijo que este mes podría firmarse un acuerdo "pronto", mientras que la UE lo calificó como la "prioridad número uno".

Sin embargo, los nervios de la UE por el aumento de las importaciones de carne vacuna y la vacilación del Mercosur acerca de la apertura de algunos sectores industriales, como los automóviles, han significado que los plazos pasados ​​han llegado y se han ido. Un trato puede estar cerca, pero un poco más allá del alcance



Francia, en particular, está preocupada por el impacto en su vasta industria agrícola del las sudamericanas que no deberían respetar las estrictas regulaciones ambientales de la UE.



"Si Brasil abandonó el acuerdo de París, en lo que a nosotros respecta, no podríamos firmar un acuerdo comercial con ellos", dijo Macron a periodistas en Japón antes de una reunión del G20.



Macron sostuvo que "les pedimos a nuestros agricultores que dejen de usar pesticidas, les pedimos a nuestras compañías que produzcan menos carbono, que tiene un costo de competitividad, por lo tanto, no vamos a decir de un día para otro que vamos a ingresar productos de países que no respetan nada de eso".



A principios de este año, Francia votó en contra de la apertura de negociaciones comerciales entre la UE y los Estados Unidos debido a la decisión de Washington de abandonar el acuerdo climático de París.



Sin embargo, el movimiento francés no bloqueó la apertura de las negociaciones comerciales porque la mayoría necesaria de los estados miembros de la UE lo respaldaron. No está claro si Francia podría unir a otros países de la UE si votara en contra de un acuerdo con Mercosur.