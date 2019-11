A sala llena: se presentó el documental sobre Vera Jarach

Con el teatro Margarita Xirgu lleno presentaron Vera, el documental que muestra la vida de la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Vera Vigevani de Jarach, que fue dirigido por Manuela Irianni y que contó con la coproducción de El Destape.

"Yo viví dos genocidos: la Shoa y la dictadura", afirma en el documental Vera Jarach al recordar a su abuelo, que permaneció en Italia, fue encerrado en el campo de concentración de Auschwitz y asesinado por el nazismo en una cámara de gas. Tras radicarse en la Argentina, Vera formó su familia y en 1976 su hija, Franca Jarach, estuvo secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y fue asesinada en un vuelo de la muerte.

El documental además muestra tragedias actuales que se viven en la Argentina como el odio contra los migrantes, la trata de mujeres y las desapariciones de jóvenes asesinados por gatillo fácil. "A la consigna Memoria, Verdad y Justicia, siempre pido sumar nunca más odio y nunca más silencio", pidió Vera tras ver el documental y ante la emoción del público que rompió en un aplauso al sentir la fuerza de la mujer.

En el público estaba la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el humorista Dady Brieva, la presidenta de la fundación Marita Verón, Susana Trimarco y el periodista Victor Hugo Morales.

Tras la presentación del documental fue el tiempo de los discursos. El director de El Destape Roberto Navarro reflexionó acerca del documental y del golpe de Estado en Bolivia. "Ahora volvieron los milicos a Latinoamérica y cuando veo que un gobierno que acaba de sacar el 40 por ciento de los votos no lo condena, cuando veo que los grandes medios de comunicación practicamente lo avalan, cuando veo que algunos periodistas que dicen ser objetivos lo justifican o dan explicaciones, me pregunto si en estos años no se comenzó a resquebrajar este nunca más".

La directora Manuela Irianni pidió luchar para que la historia no se repita. "Todos preferiríamos que este documental no se haya hecho. Todos preferiríamos que Miguel esté con Rosa, que Franca este con Vera, que Santiago esté viajando o visitando a su madre. No es una alegría hacer este documental, este es un tipo de producción audiovisual que busca se propia extinción: hacemos estos documentales para que algún día no los hagamos más", expresó Irianni.