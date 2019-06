A Mario Pergolini lo invitaron a un programa y lo dejaron plantado

El periodista Mario Pergolini subió unos videos a su cuenta de Instagram contando que lo dejaron plantado en un programa de televisión y aseguró que es porque "está en decadencia".

En un primer video, contó lo que estaba sucediendo. Dijo que lo habían invitado al programa de Luis Novaresio para entrevistarlo en el ciclo que se transmite por A24 a la medianoche y que cuando llegó nadie lo estaba esperando.

"Me invitan a un programa y no hay nadie, ni los cámaras están", relató y se preguntó: "¿Dónde está Novaresio? No lo sé. Me dijeron: 'pegate una vuelta seis y media', llegué seis y veinticinco y no hay nadie, no están ni prendidas las pantallas". Después de eso, aseguró que esperaría 10 minutos. "No tengo que venir más a la tele", reflexionó.

En un segundo video, explicó que se fue del estudio y contó los motivos. "Bueno me fui, no vino nadie, me pareció que esperar 25 minutos estaba bien", afirmó.

"Esto es cuando uno ya empieza a caer y tiene que reconocer que está en su momento de decadencia, ya no importa. Uno tiene que saber el momento de la vida que le corresponde, y el mio es este. Será en otro momento, gracias por haberme invitado", se lamentó.