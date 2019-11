'Tino' Asprilla y el día en que sicarios le ofrecieron matar a Chilavert luego de pelearse con el arquero

Corría el año 1997 y la Selección de Colombia visitaba a Paraguay, bajo el marco de las eliminatorias del Mundial de Francia '98. En Asunción, todo marchaba por los carriles normales hasta que José Luis Chilavert escupió al cafetero Faustino Asprilla. El futbolista, claramente enojado, lo empujó y discutió con el arquero paraguayo. Ambos se fueron expulsados, y tras el partido fue el propio Chila quien le golpeó a 'Tino' desatando una guerra campal.

¿Qué pasó después? Algo insólito. Según relató el propio Asprilla hace pocas horas, y tras más de 20 años de silencio, el fallecido Julio 'Revolver' Fierro (narcotraficante cuyo cadáver fue encontrado en el año 2004) se contactó con él para pedirle autorización de matar al guardameta. "Nosotros aburridos porque habíamos perdido el partido cuando, tin, llega el man: 'Necesitamos que usted dé una autorización (sic) que estos dos manes se van a quedar aquí en Paraguay, en Asunción, que quieren ir a matar a ese gordo Chilavert”, explicó el colombiano.

“¡Pero ustedes están locos! ¿Cómo van a acabar con el fútbol colombiano? Eso no puede ser. No, no, no”, fue, aparentemente, la respuesta de Asprilla. “En el fútbol lo que pasa en una cancha, se queda en la cancha. Ya Chilavert me metió el puño, ahí tuvimos alegato, nos expulsaron y ya, eso terminó ahí. Y esos sicarios ahí que 'no patrón, denos la orden'", confesó el exfutbolista.