¿Se lo dedicó a Mirtha Legrand? el picante comentario de Mario Massaccesi sobre una abuela

El conductor Mario Massaccesi apuntó contra su colega de El Trece Mirtha Legrand y la calificó como una "vieja crápula" de forma indirecta.

En una entrevista, el periodista recordó a una abuela con la que no se llevaba bien y la vinculó con Legrand, quien le hizo pasar un tenso momento en TV. El año pasado, la nonagenaria lo invitó a su mesa y le preguntó varias veces si había sido violado pese a que Massaccesi insistió en que no respondería ese tipo de preguntas.

Pasados los meses, conductor de Síntesis pudo lanzarle un tiro por elevación a la 'Diva de los Almuerzos'. "Yo tuve una abuela muy crápula que era una vieja jodida que cada tanto preguntaba, ‘¿y vos nene para cuando?' Metía la frase en la mesa familiar a lo Mirtha Legrand, cuando todos se callaban, para que vos te atragantes con la comida y no lo pasaras bien", contó en AM 1300 La Salada sobre su vida amorosa.

Claro que la alusión a la ex actriz derivó en una consulta directa sobre aquel mal trago televisivo. "En ese momento yo tenía claro lo que no iba a decir, lo que no pensé es que iba a ser tan directa en la pregunta", rememoró, al tiempo que sostuvo que él siempre "de la bosta" hace "abono".

Y analizó: "Creo que eso sirvió, más allá de que se habló 24 o 48 horas del tema, para poner claro que las víctimas hablan cuando quieren. Si la persona afectada no quiere hablar hay que respetarlo. Que haya quedado eso es una enseñanza"