Mauricio Macri sigue de vacaciones: se mostró comprando chocolates en la Patagonia

Mauricio Macri cumplió 52 días de vacaciones y continúa en Villa La Angostura, Neuquén, con su familia. Fueron pocas las apariciones públicas pero, en esta oportunidad, se dejó fotografiar comprando chocolates.

Una mujer lo reconoció en el negocio Mamuschka, lo saludó y le pidió una foto. Según Infobae, le dijo “no me saco fotos con famosos porque salgo mal”, a lo que el exmandatario le respondió: “Bueno, no te tires abajo”.

Lejos de hacer foco en las revelaciones de las últimas semanas, el portal describió a Macri como "un turista más" que disfruta de sus extensas vacaciones. Sin embargo, pese a que optó por no mostrarse mucho, se filtró un video suyo en Neuquén junto a militantes del PRO.

En ese encuentro, el expresidente reconoció los riesgos de endeudar al país pero le echó la culpa a los funcionarios y no se hizo cargo: “Yo siempre les decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos a la mierda”. Ésto le valió que Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, lo comparara con "el niño yo no fui" de Bart Simpson, que nunca se hace cargo de sus actos.

Las otras apariciones del empresario fueron en redes sociales en manos de su esposa, Juliana Awada. La mujer posteó algunas fotos de su estadía en el sur, abrazados, de los paisajes o platos de comida que degustaron.

Macri fue nombrado como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, lo que generó mucho rechazo en el mundo del fútbol argentino, no sólo por la falta de políticas deportivas sociales durante su gestión sino por el hecho de haber atentado contra las asociaciones civiles de los clubes argentinos.