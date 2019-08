"La Queen" de Fuerte Apache destrozó a Carlos Tévez: "Acá no lo quiere nadie, macrista y homofóbico"

La Queen, una de las figuras drags mas importantes, habló en las redes sociales acerca de la serie "El Apache” basada en las memorias del jugador de fútbol, Carlos Tévez.

La serie de Tévez es cualquiera , como me gustaría salir a decir lo que verdaderamente es , mi barrio no son tiros y delincuencia . Mi barrio es humildad y códigos. Cosa que él parece que no tiene. Bronca que muestren una realidad que NO existe. 🤬