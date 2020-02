Daniele De Rossi arrojó una bomba en el mundo Boca. Y la misma no cayó bien, claro. Es que en diálogo con GQ Italia, el exfutbolista manifestó que su "retiro real" ocurrió en Roma, a mediados de 2019. De este modo pareciera que sus seis meses posteriores en el club argentino habrían sido de ocio y no parte de su carrera profesional.

"Mi retiro real fue el último día en Roma, fue un gran golpe. Al salir de mi habitación, ir al Olímpico me hizo pensar que sería la última vez que cerraba esa puerta. Temblaba, fue devastador. Estaba triste por no renovar mi contrato, pero me parece obvio", expresó el ex volante de la selección italiana.

Pero, ¿qué dijo de Boca? "Boca siempre fue un sueño para mí, y jugar ahí fue un honor. No hubo un día en el que no me sintiera feliz en el club. Incluso antiguos compañeros de equipo todavía me escriben para preguntarme cómo estoy y decirme que me extrañan", sentenció De Rossi.

Por la Superliga y con la camiseta del club 'xeneize', Daniele apenas jugó cinco partidos en los cuales no convirtió goles. Sólo tuvo una conquista oficial y la misma ha sido ante Almagro y por la Copa Argentina, en aquel fatídico partido que los de Alfaro perdieron por penales (tras igualar 1-1 en los 90 minutos).