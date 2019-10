Elecciones 2019: Lammens confió en que irán a segunda vuelta con Larreta

El candidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos, Matías Lammens, expresó sus expectativas de que haya balotaje en la Ciudad de Buenos Aires y apuntó que existen “posibilidades” de ganar la jefatura de gobierno.

“El domingo vamos a estar muy por encima de la elección que hicimos en agosto. Tenemos expectativa de que vamos a ir a un balotaje y definir mano a mano con el gobierno”, aseguró el presidente de San Lorenzo en diálogo con El Destape Radio.

Asimismo, indicó que "es la primera vez en mucho tiempo” que el peronismo tiene “la posibilidad de ganar la jefatura de Gobierno" y apuntó que “hay que asumir las responsabilidades como jefe de gobierno al igual que cualquier gobernador”.

Sobre la polémica en torno al sistema Smartmatic, Lammens sostuvo: "No me preocupa que puedan manipular la información, no hay que agitar ese fantasma, así como tampoco el que agitan de democracia o dictadura".

MÁS INFO El candidato a gobernador de Gómez Centurión llama a votar a Mauricio Macri

"Fue una campaña muy desigual, hicimos una campaña muy austera contra un aparato de publicidad impresionante", comparó el dirigente y apuntó que entre los ejes de Gobierno se comprometieron “a tener un gabinete paritario”.

Por otra parte, Lammens planteó que "en todas las áreas tiene que haber especialistas en género supervisando, porque está presente en todos lados" y destacó que "el tema género tiene que atravesar todas las políticas públicas".