"Cuervo" Larroque: "La Cámpora no va a tener centralidad en el gobierno de Alberto Fernández"

El diputado nacional Andrés "Cuervo" Larroque adelantó que "a La Cámpora no le interesa tener la centralidad en un gobierno de Alberto Fernández", al tiempo que señaló de cara a las elecciones: "No hay que subestimar al gobierno, hay unos 20 puntos que todavía no se definieron".

Por FM Futurock, Larroque aseguró que "La Cámpora no va a tener ninguna centralidad en un posible gobierno de Alberto Fernández", y anticipó que "Massa va a tener un rol activo en la campaña en provincia de Buenos Aires".

En este sentido, contó: "Ayer estuvimos con Massa y todo el espacio de él. Viene muy bien el trabajo de unidad". Y destacó sobre Axel Kicillof: "Está midiendo bien y todavía tiene margen para crecer, ya recorrió más de 100 distritos en este tiempo".

Por otro lado, calificó como "ridícula" a la citación de Bonadío a Alberto Fernández. Y apuntó: "Bonadio es un juez muy cercano a Pichetto".

Por último, opinó sobre la situación de Florencia Kirchner: "La persecución a Florencia es parte del apriete a Cristina Kirchner", y reveló: "La decisión de Cristina Kirchner de no ser candidata tiene que ver también con la persecución a Florencia".