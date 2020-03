"Codo a codo", la canción de Jorge Drexler dedicada al coronavirus

En el medio de la crisis por el coronavirus, los artistas se nutren del virus para seguir creando material original. Tal fue el caso del cantor y compositor uruguayo Jorge Drexler que, tras suspender un concierto en Costa Rica por las medidas sanitarias, lanzó en sus redes sociales un video con la canción "Codo a codo", dedicada al coronavirus. En Twitter ya superó los seis mil likes.

"Me desperté en San José, Costa Rica, con la sensación evidente de que íbamos a tener que posponer los conciertos. Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra", explicó el cantante uruguayo Jorge Drexler en su cuenta de la red social Twitter. La canción "Codo a codo" hace alusión al saludo que recomiendan los sanitaristas para evitar el contagio de la enfermedad. La letra recuerda las medidas preventivas que todos deben tomar para eludir el contacto físico: "Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras a un amigo salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano", comienza Drexler.

La canción sigue con estrofas como: "La paranoia y el miedo no son ni serán el modo. De esta saldremos juntos poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza. Deja que sea el amor el que incline la balanza". El tema fue escrito tras la cancelación de varios shows pautados en América Central. No obstante, ofreció un recital virutal, desde su Facebook, para quienes se quedaron con las ganas de asistir y para todos sus seguidores.

Jorge Drexler se suma a una larga lista de artistas que decidieron poner pausa a sus presentaciones. Tini Stoessel, Green Day, Carlos Santana, Avril Lavigne, New Order, Maluma, BTS y Pearl Jam son algunos de los artistas que se sumaron a esta medida. Esto se debe a las recomendaciones establecidas por los organismos de salud, para prevenir el contagio del virus.

Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. #SaludarCodoConCodo pic.twitter.com/FAuR2lhXJZ — Jorge Drexler (@drexlerjorge) March 10, 2020