"Chechu" Bonelli se burló de Wanchope Ábila al aire de ESPN por "gordo"

Cecilia Bonelli es conductora de la señal deportiva ESPN. Está al frente de una de las emisiones de SportsCenter, noticiero del canal. Y como ya ha ocurrido en otras oportunidades, a 'Chechu' se le escapó el fanatismo por Boca. En esta ocasión, el mismo se evidenció en sus polémicas críticas hacia el estado físico de Ramón "Wanchope" Ábila. "Está un poquito más grandote", comenzó diciendo la modelo de 34 años.

"Me da la sensación de que lo veo a Wanchope un poquito más grandote. No sé si es el efecto de las cámaras y las cámaras que engordan, pero me da la sensación de que está un poquito más morrudo. Bien a su estilo", sentenció Bonelli, quien no tuvo ningún reparo en dar su opinión públicamente.

En cuanto al plano deportivo, Ábila se encuentra en el foco de las críticas debido a sus últimas lesiones y a la falta de poderío ofensivo que evidenció en los últimos partidos. Fundamentalmente en la serie de Copa Libertadores ante River, en donde el equipo de Alfaro fue eliminado por los de Gallardo.