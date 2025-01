Representante de Shein no responde si la empresa usa algodón de China en audiencia en Reino Unido

Foto de Archivo: Personas pasa por delante de un anuncio de Shein, en Londres, Reino Unido

Un representante de Shein no respondió directamente cuando una comisión parlamentaria británica le preguntó el martes si la minorista de moda rápida por internet usa algodón de China en sus productos.

Fue la primera oportunidad que tuvieron los legisladores británicos de interrogar públicamente a la empresa, que está preparando una oferta pública inicial en Londres.

La presidenta ejecutiva de Shein para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Yinan Zhu, dijo: "Los proveedores con los que trabajamos son de China, Turquía y Brasil, y obviamente muchos de ellos están en China".

"Con el debido respeto, ¿puedo pedirle permiso para poder escribirle sobre otras preguntas que pueda tener?", dijo, cuando se le presionó más sobre si la empresa se abastece de algodón en China.

A las preguntas sobre la oferta de acciones, Zhu dijo que no podía hacer comentarios.

El presidente de la comisión, Liam Byrne, se mostró visiblemente exasperado: "No puede decirnos nada sobre la cotización, no puede decirnos nada sobre el algodón en los productos Shein, y no puede decirnos mucho, de hecho".

Shein, que adquiere la mayoría de sus productos en China, se ha enfrentado a acusaciones de que sus prendas contienen algodón de la región china de Xinjiang, donde Estados Unidos y varias ONG llevan tiempo acusando a China de abusos contra los derechos humanos.

Shein ha dicho antes que exige a los fabricantes contratados que solo se abastezcan de algodón procedente de regiones autorizadas, y que mantiene una política de tolerancia cero con el trabajo forzado.

Con información de Reuters