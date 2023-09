EEUU dice que tiene fondos suficientes para ayudar a Ucrania en las próximas semanas

Estados Unidos tiene fondos suficientes para mantener su apoyo económico a Ucrania en su guerra con Rusia durante las próximas semanas ante un eventual "cierre" de la administraciòn federal, si el Congrso no aprueba una ley de financiación de corto plazo, dijo hoy el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

"Tenemos fondos suficientes, que no han sido ejecutados, no han sido gastados en ayuda a Ucrania, para utilizar en las próximas semanas", dijo el funcionario, quien dijo no saber exactamente para cuántos días alcanzan estos fondos.

Actualmente el Congreso de Estados Unidos debate la financiación del Gobierno federal; de no lograrse un acuerdo, los fondos disponibles actualmente expirarían este domingo 1 de octubre; si esto ocurre, se decretaría el "cierre" de la administración, lo que supone la suspensión de los servicios básicos no esenciales e impediría el pago de salarios a unos dos millones de trabajadores, así como a otros dos millones de militares activos y reservistas.

De la misma manera, estarían comprometidos miles de millones de dólares en ayuda a Ucrania.

El presidente demócrata, Joe Biden, viene insistiendo en la necesidad de que los republicanos respalden este otro paquete de asistencia económica para sostener la resistencia militar ucraniana frente a una fuerza superior, como la de Rusia, en la guerra iniciada en febrero de 2022.

Con información de Télam