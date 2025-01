Corea del Norte realiza ensayo con misiles de crucero estratégicos

North Korea's Kim oversees successful test of new hypersonic missile, KCNA says

Corea del Norte realizó el sábado una prueba con misiles de crucero estratégicos, informó el domingo el medio estatal KCNA. El líder del país, Kim Jong Un, supervisó la prueba, según el informe, que la describió como un disparo de prueba de un "importante sistema armamentístico". Los misiles recorrieron 1.500 kilómetros y volaron entre 7.507 y 7.511 segundos antes de alcanzar sus objetivos, informó KCNA. Los medios de disuasión bélica de Corea del Norte están siendo "perfeccionados más a fondo", afirmó Kim según KCNA, mientras que el líder también se comprometió a continuar los esfuerzos para fortalecer el ejército. "Kim Jong Un afirmó que la RPDC siempre hará denodados esfuerzos (...) para cumplir su importante misión y deber de defender la paz y la estabilidad sostenibles y duraderas sobre la base de un músculo militar más desarrollado en el futuro", señaló. RPDC son las siglas del nombre oficial de Corea del Norte, República Popular Democrática de Corea. Según el informe, la prueba de misiles forma parte de los planes para aumentar la capacidad de defensa nacional contra posibles enemigos, en consonancia con las cambiantes circunstancias de seguridad regionales. Con información de Reuters