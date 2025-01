Ucrania, Trump y hormigas: las preguntas a la primera ministra italiana Meloni dan un giro inesperado

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, asiste a su rueda de prensa de fin de año en Roma, Italia

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se equivocó brevemente el jueves con una pregunta sorpresa sobre las hormigas cuando se enfrentó a un interrogatorio de más de dos horas por parte de periodistas nacionales y extranjeros.

Después de tratar importantes asuntos nacionales e internacionales, como las relaciones de Italia con la empresa Starlink de Elon Musk, la guerra de Ucrania y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la rueda de prensa dio un giro ligeramente surrealista.

"Me gustaría hacerle una pregunta muy sencilla. Espero que también de largo alcance. Primera ministra: ¿tiene usted cuidado con las hormigas? ¿Presta atención cuando camina?", le preguntó a Meloni un periodista de vídeo, originario de Bulgaria.

Dijo que la pregunta estaba relacionada con un dicho popular sobre que pisar hormigas provoca lluvias.

Meloni, visiblemente sorprendida, se rió nerviosamente.

"¿Piso hormigas? Bueno, si las veo no, lo confieso. Pero no las veo todo el tiempo. ¿Es esa la respuesta correcta? No lo sé, ¿qué puedo decir? Estoy perdida, chicos", dijo, antes de pasar a la siguiente pregunta, que versaba sobre las controvertidas opiniones políticas de Musk.

Con información de Reuters