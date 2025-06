Rusia dice que el uso de armas nucleares tácticas por EEUU en Irán sería catastrófico, según TASS

FOTO DE ARCHIVO. El portavoz del Kremlin, DmitrI Peskov, asiste a una reunión en Moscú, Rusia

El posible uso de armas nucleares tácticas por parte de Estados Unidos en Irán sería un acontecimiento catastrófico, según declaró el viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la agencia de noticias estatal rusa TASS.

Peskov hizo comentarios sobre lo que calificó de informes especulativos de los medios de comunicación acerca de esa posibilidad. En sus comentarios, recogidos por TASS, no mencionó a ningún medio por su nombre.

El periódico The Guardian reportó que responsables estadounidenses de defensa fueron informados de que el uso de bombas convencionales contra la instalación subterránea de enriquecimiento de uranio de Irán en Fordow no sería suficiente para destruirla por completo, y que destruirla requeriría ataques iniciales con bombas convencionales y posteriormente lanzar un arma nuclear táctica desde un bombardero B-2.

Sin embargo, The Guardian dijo que el presidente Donald Trump no estaba considerando usar un arma nuclear táctica en Fordow y que la posibilidad no fue presentada por el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, en reuniones en la sala de crisis de la Casa Blanca.

Trump dijo el jueves que cualquier decisión sobre la posible implicación de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán se tomaría en un plazo de dos semanas.

Rusia, que mantiene estrechos lazos con Irán, ha advertido firmemente contra la intervención militar estadounidense en el bando de Israel.

Con información de Reuters