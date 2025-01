Autoridades no evaluaron ninguna "amenaza creíble" para Nueva Orleans antes de atentado: documentos

La gente espera en la cola para comer en The Court of Two Sisters en el Barrio Francés, después de que varias personas murieran a manos de un hombre que conducía una camioneta en un ataque durante las celebraciones de Año Nuevo, en Nueva Orleans, Luisiana, EEUU

Las autoridades no evaluaron ninguna "amenaza creíble" para los eventos de Año Nuevo de Nueva Orleans antes del atentado del miércoles en el que murieron al menos 15 personas, según una evaluación de amenazas de la policía obtenida por Reuters. El documento de la policía de Luisiana y Nueva Orleans está fechado en diciembre de 2024 y señala que no existía una amenaza creíble por parte de terroristas internacionales, extremistas violentos locales o extremistas violentos nacionales. El reporte señala que "delincuentes solitarios no afiliados y los extremistas violentos locales" son motivo de especial preocupación debido a su capacidad para "pasar desapercibidos hasta ser operativos". Los departamentos de policía afirman también que las organizaciones terroristas extranjeras y sus afiliados "siguen pidiendo a individuos que lleven a cabo atentados en Estados Unidos" utilizando artefactos explosivos improvisados y vehículos. El Departamento de Policía de Nueva Orleans y la Policía Estatal de Luisiana no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. Con información de Reuters