Quién es la novia de Giuliano Simeone: así es la española Irene Ariza

Giuliano Simeone e Irene Ariza comenzaron su relación en 2020, mucho antes de la consolidación deportiva del delantero argentino.

El crecimiento futbolístico de Giuliano Simeone en el Atlético de Madrid y su aparición en la Selección Argentina despertaron el interés de los fanáticos por su vida personal. En ese contexto, una figura se volvió cada vez más visible a su lado: Irene Ariza, la joven española que lo acompaña desde antes de su explosión deportiva.

La historia de amor de Giuliano Simeone e Irene Ariza

La relación entre Giuliano Simeone e Irene Ariza comenzó en 2020, cuando ambos transitaban una etapa muy diferente a la actual. Por entonces, el delantero daba sus primeros pasos en el fútbol profesional, mientras que ella avanzaba en su formación académica en Madrid.

A lo largo de los años, la pareja mantuvo un perfil reservado, lejos de las grandes exposiciones mediáticas. Sin embargo, algunas publicaciones en redes sociales permitieron conocer detalles de una relación que creció al mismo tiempo que la carrera deportiva del hijo de Diego Simeone.

La primera imagen pública de ambos fue compartida en 2020 y marcó el inicio de una historia que continúa consolidándose. Desde entonces, las apariciones juntos fueron esporádicas, siempre manteniendo la discreción que caracteriza a ambos.

Quién es Irene Ariza, la novia de Giuliano Simeone

Irene Ariza nació en Madrid y desarrolló gran parte de su vida en la capital española. En junio de 2024 completó sus estudios universitarios y se graduó en Administración y Dirección de Empresas, una carrera que cursó mientras acompañaba el crecimiento profesional de su pareja.

Su presencia en redes sociales refleja un estilo de vida alejado de la exposición permanente. Con una estética clásica y elegante, comparte imágenes de viajes, paseos por Madrid, momentos junto a sus mascotas y algunas escenas cotidianas junto a Giuliano Simeone.

Aunque suele ser identificada como influencer por la cantidad de seguidores que reúne en Instagram, su perfil está lejos de los contenidos asociados a la fama o al espectáculo. En cambio, muestra una faceta más íntima y personal, enfocada en su entorno cercano y en las experiencias que comparte con sus seres queridos.

El apoyo fundamental durante uno de los momentos más difíciles

La joven acompañó al futbolista durante la grave lesión que sufrió en 2023 y fue un apoyo fundamental durante su recuperación.

Uno de los episodios que fortaleció la relación ocurrió en 2023, cuando Giuliano Simeone sufrió una grave lesión durante su etapa como jugador del Deportivo Alavés.

La recuperación demandó varios meses de trabajo y representó un desafío tanto físico como emocional para el futbolista. En ese contexto, Irene Ariza estuvo presente durante la operación y acompañó todo el proceso de rehabilitación.

Según el propio delantero manifestó en distintas oportunidades, aquella etapa fue determinante para consolidar aún más el vínculo. El respaldo recibido durante los momentos más complejos reforzó una relación que ya llevaba varios años de construcción.

Su integración a la familia Simeone

Otro aspecto que llamó la atención en los últimos años fue la naturalidad con la que Irene Ariza se integró a la familia Simeone, una de las más reconocidas del fútbol internacional.

La joven compartió distintos momentos con Carolina Baldini, madre de Giuliano, Giovanni y Gianluca Simeone, y participó de eventos importantes vinculados a la carrera deportiva del delantero.

Uno de los más destacados fue su viaje a París durante los Juegos Olímpicos de 2024, donde acompañó de cerca la participación del futbolista. Allí compartió la experiencia con familiares y allegados, demostrando el lugar que ocupa dentro del entorno más cercano del jugador.

Mientras Giuliano Simeone atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera entre el Atlético de Madrid y la Selección Argentina, Irene Ariza continúa siendo una presencia constante fuera de las canchas. Con un perfil bajo, formación universitaria y una relación consolidada desde hace cinco años, se convirtió en uno de los pilares personales del delantero argentino.