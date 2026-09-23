Pocos automóviles pueden presumir de haber tenido una relación tan extensa con el mercado argentino como el Volkswagen Gol. Durante décadas fue utilizado como primer auto, vehículo familiar, herramienta de trabajo y hasta como base para diferentes preparaciones. Incluso después del final de su producción, continúa teniendo una presencia enorme en las calles.

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El modelo nació en Brasil en 1980 y comenzó a llegar a Argentina durante esa década. Sin embargo, su gran expansión se produjo en los años 90, cuando se convirtió en uno de los protagonistas del segmento de los vehículos compactos. A lo largo de su historia, atravesó numerosas generaciones y actualizaciones, pero existen tres motivos fundamentales que permiten entender su éxito.

Mecánica sencilla y conocida

Uno de los mayores argumentos del Gol fue su mecánica. Dependiendo de la generación y el año, utilizó diferentes motores, pero varias de las versiones más populares estuvieron equipadas con propulsores nafteros de Volkswagen ampliamente utilizados en la región.

Un ejemplo es el conocido motor 1.6, presente durante diferentes etapas de su historia. La utilización masiva del modelo provocó que su mecánica sea ampliamente conocida por talleres de Argentina. Esto facilita encontrar profesionales capaces de realizar desde un mantenimiento básico hasta reparaciones de mayor complejidad. Esa sencillez fue particularmente importante para compradores que buscaban un vehículo destinado al uso cotidiano y no querían afrontar tecnologías demasiado sofisticadas.

Repuestos y costos de mantenimiento

El segundo punto está directamente relacionado con su popularidad. Después de décadas de comercialización y millones de unidades producidas en Brasil, existe una enorme oferta de repuestos originales, alternativos y usados. Filtros, elementos de suspensión, componentes de frenos, piezas de motor y diferentes elementos de carrocería pueden encontrarse con relativa facilidad.

Esto no significa que mantener cualquier Gol sea necesariamente barato. El estado de la unidad, su antigüedad y la calidad de los repuestos elegidos pueden modificar considerablemente el costo final. Sin embargo, frente a modelos menos difundidos o importados en cantidades reducidas, disponer de una red tan extensa de piezas y conocimientos mecánicos representa una ventaja.

Un auto para prácticamente todo

El tercer motivo está relacionado con su versatilidad. El Volkswagen Gol consiguió ofrecer dimensiones compactas para moverse en ciudad, pero al mismo tiempo suficiente espacio para cumplir funciones familiares y realizar viajes. Además, existieron múltiples configuraciones y niveles de equipamiento. Esto permitió encontrar desde versiones relativamente básicas y económicas hasta alternativas más completas.

Su fuerte demanda también favoreció históricamente el valor de reventa. Para muchos compradores, adquirir un Gol significaba elegir un vehículo conocido que posteriormente podía resultar relativamente sencillo de vender. La historia llegó oficialmente a su fin en 2022, cuando Volkswagen terminó su producción en Brasil después de 42 años. El modelo se despidió con una serie especial denominada Gol Last Edition.

Pero el final de la fábrica no significó el final de su protagonismo. Miles de unidades continúan circulando en Argentina y el modelo sigue apareciendo entre los usados más buscados. La explicación está en esos tres pilares que construyeron su reputación: mecánica conocida, amplia disponibilidad de repuestos y una enorme versatilidad.

El Volkswagen Gol ya es parte de la historia automotriz regional. Y aunque ya no pueda comprarse nuevo, su presencia en las calles demuestra por qué logró convertirse en uno de los autos más exitosos de Argentina.