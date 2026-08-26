Qué hay debajo del capó de un auto y para qué sirve cada componente

Al abrir el capó de un auto moderno puede aparecer un conjunto de motores, depósitos, cables, mangueras y componentes que, a simple vista, resultan difíciles de identificar. Sin embargo, cada uno cumple una función específica y muchos pueden revisarse de manera sencilla para prevenir averías y mantener el vehículo en buenas condiciones.

El elemento principal es, naturalmente, el motor. En los vehículos a combustión es el encargado de transformar la energía generada por la quema de combustible en movimiento. Dependiendo del modelo puede funcionar con nafta, diésel o incluso combinar un propulsor convencional con uno eléctrico en los vehículos híbridos.

Muy cerca suele encontrarse la batería, otro componente fundamental. Su función principal es entregar la electricidad necesaria para que funcione el motor de arranque cuando se gira la llave o se presiona el botón de encendido. También alimenta distintos sistemas eléctricos cuando el motor está apagado.

Una vez que el vehículo arranca entra en juego el alternador, encargado de generar electricidad mientras el motor está funcionando y de mantener cargada la batería. Una falla en este componente puede provocar que el auto continúe funcionando durante algunos minutos hasta finalmente detenerse por falta de energía.

Otro elemento importante es el radiador, ubicado generalmente en la zona frontal. Forma parte del sistema de refrigeración y permite reducir la temperatura del líquido refrigerante que circula por el motor. Este circuito evita que el propulsor alcance temperaturas excesivas que podrían ocasionar daños graves.

Debajo del capó también se encuentra el depósito del líquido refrigerante, fácilmente identificable en muchos modelos por tratarse de un recipiente plástico semitransparente. Su nivel debe encontrarse entre las marcas de mínimo y máximo, aunque nunca debe abrirse cuando el motor está caliente por el riesgo de sufrir quemaduras.

También está el depósito del líquido de frenos. Este fluido transmite la presión realizada sobre el pedal hacia el sistema encargado de detener las ruedas. Un nivel demasiado bajo puede indicar desgaste o una posible pérdida y requiere una revisión profesional.

Entre los controles más conocidos aparece el aceite del motor. En muchos vehículos todavía puede comprobarse mediante una varilla, aunque algunos modelos modernos utilizan sensores electrónicos. El aceite lubrica las piezas internas, reduce la fricción y ayuda a controlar la temperatura del motor.

Otro depósito visible corresponde al líquido limpiaparabrisas, utilizado para enviar agua o líquido específico hacia el parabrisas. A diferencia de otros fluidos, rellenarlo es una tarea sencilla que puede realizar prácticamente cualquier conductor.

Finalmente aparecen componentes como el filtro de aire, encargado de impedir que polvo e impurezas ingresen al motor; la caja de fusibles, que protege los circuitos eléctricos; y distintas correas, mangueras y conexiones.

Conocer qué existe debajo del capó no significa tener que convertirse en mecánico. Identificar los elementos principales y controlar periódicamente los niveles de aceite, refrigerante y otros líquidos puede ayudar a detectar una falla antes de que termine transformándose en una reparación mucho más costosa.