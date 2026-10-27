Toyota Raize: el SUV compacto con motor turbo que cuesta menos que un Yaris Cross

Toyota tiene en algunos mercados una alternativa todavía más pequeña y económica que el Yaris Cross. Se trata del Raize, un SUV compacto pensado principalmente para uso urbano, con poco más de cuatro metros de largo, motor turbo de tres cilindros y la posibilidad de elegir entre caja manual o automática CVT.

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El modelo se comercializa actualmente en México, donde la gama 2026 está compuesta por tres versiones.

La más accesible es la Raize XLE MT, que tiene un precio de 390.400 pesos mexicanos.

Por encima aparece la XLE CVT, a 404.900 pesos mexicanos, mientras que la variante más equipada, denominada XLE CVT Bi-Tono, cuesta 418.200 pesos mexicanos.

Es decir, entre la opción manual de entrada y la automática bitono existe una diferencia de apenas 27.800 pesos mexicanos.

Motor 1.0 turbo de tres cilindros

Uno de los puntos más particulares del Toyota Raize está debajo del capot.

Toda la gama mexicana utiliza un motor naftero turbo de 999 cm³, tres cilindros en línea y 12 válvulas.

Entrega 97 HP a 6.000 rpm y un torque máximo de 103 lb-pie, equivalentes aproximadamente a 140 Nm, disponibles desde bajas revoluciones.

La tracción es delantera.

La versión de entrada utiliza una caja manual de cinco velocidades, mientras que las otras dos incorporan una transmisión automática CVT.

En las variantes automáticas también aparecen levas detrás del volante para gestionar relaciones simuladas.

Bajo consumo como uno de sus argumentos

El tamaño reducido y el motor de baja cilindrada tienen un objetivo concreto: mejorar la eficiencia.

Toyota declara para el Raize un rendimiento de hasta 19,3 km/l con transmisión manual.

Las versiones automáticas CVT alcanzan aproximadamente 17,5 km/l bajo las condiciones de homologación informadas por la marca.

El tanque de combustible tiene una capacidad de 36 litros.

No es, por lo tanto, un SUV pensado para ofrecer grandes cifras de potencia, sino para combinar una respuesta suficiente en ciudad con consumos contenidos.

Más chico que un Yaris Cross

El Raize mide 4,03 metros de largo, alrededor de 1,71 metros de ancho y posee una distancia entre ejes de 2,525 metros.

En su interior pueden viajar cinco pasajeros.

El baúl tiene una capacidad de 369 litros, una cifra considerable teniendo en cuenta las dimensiones exteriores.

Esa configuración lo coloca directamente dentro del universo de los SUV chicos y facilita especialmente las maniobras y el estacionamiento urbano.

Seis airbags desde la gama

El equipamiento de seguridad también es uno de sus principales argumentos.

Las versiones disponibles incluyen seis airbags: dos frontales, dos laterales y dos de cortina.

Además, incorpora control electrónico de estabilidad, asistencia para arranque en pendiente, monitoreo de presión de neumáticos, anclajes ISOFIX/LATCH y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

También dispone de cámara de retroceso.

En confort aparecen faros LED, aire acondicionado automático, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, botón de encendido y espejos con regulación y plegado eléctrico.

¿Se vende en Argentina?

Por el momento, no.

Toyota Argentina no ofrece oficialmente el Raize dentro de su gama local.

Por eso tampoco existe un precio oficial en pesos argentinos ni una fecha confirmada para su llegada.

Actualmente, el SUV de acceso de la marca en nuestro mercado es el Yaris Cross.

Así, el atractivo del Toyota Raize pasa por una fórmula bastante sencilla: motor 1.0 turbo de 97 HP, seis airbags, cinco plazas, 369 litros de baúl y un precio inicial de 390.400 pesos mexicanos.

Un modelo que demuestra que dentro de la gama global de Toyota todavía existe espacio para un SUV más pequeño y económico que el Yaris Cross.