Toyota Etios usado: por qué sigue siendo uno de los autos más buscados en Argentina pese a no fabricarse más

El Toyota Etios fue durante años una de las alternativas más populares entre quienes buscaban un auto compacto, sencillo y confiable. Aunque dejó de producirse en Brasil en 2023, continúa teniendo una presencia importante en el mercado de usados de Argentina, donde mantiene una buena reputación y una elevada demanda.

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Uno de sus principales puntos positivos está relacionado con la mecánica. En las últimas versiones comercializadas en el país utilizó un motor naftero 1.5 de cuatro cilindros, 16 válvulas y 103 CV, asociado a una transmisión manual de seis velocidades o una automática de cuatro marchas, dependiendo de la configuración.

La confiabilidad es precisamente uno de sus mayores argumentos. Con el mantenimiento correspondiente, el conjunto mecánico puede soportar kilometrajes elevados sin presentar necesariamente problemas importantes. Además, existe una amplia disponibilidad de repuestos y muchos talleres conocen su mecánica.

Otro aspecto favorable es el consumo. Su motor de cilindrada relativamente pequeña, combinado con el bajo peso del vehículo, permite conseguir cifras razonables tanto en ciudad como en ruta. No es un híbrido ni utiliza las tecnologías de los modelos más modernos de Toyota, pero ofrece una relación interesante entre prestaciones y gasto de combustible.

El espacio interior también juega a su favor. A pesar de sus dimensiones exteriores compactas, el habitáculo aprovecha correctamente el espacio disponible y permite transportar a cuatro adultos con comodidad razonable. Además, se comercializó en carrocerías hatchback y sedán, esta última con un baúl considerablemente más grande.

Entre sus puntos negativos aparece la calidad percibida del interior. El Etios utiliza numerosos plásticos rígidos y presenta una terminación sencilla. Su diseño tampoco buscaba transmitir una sensación sofisticada, algo especialmente evidente al compararlo con algunos competidores del segmento.

La insonorización representa otro aspecto mejorable. A velocidades elevadas pueden ingresar al habitáculo ruidos provenientes del motor, los neumáticos y el viento. Esto puede reducir el confort durante viajes largos por autopista o ruta.

También merece una mención su antigua caja automática de cuatro velocidades. Si bien se caracteriza por un funcionamiento sencillo, queda tecnológicamente por detrás de transmisiones automáticas más modernas con cinco, seis o más relaciones, o de tipo CVT. En determinadas situaciones esto repercute tanto en las revoluciones del motor como en el consumo.

El equipamiento depende considerablemente del año y la versión elegida. Las unidades más recientes incorporaron mejoras importantes, mientras que los ejemplares más antiguos pueden resultar básicos frente a los estándares actuales de confort, conectividad y seguridad.

Por eso, comprar un Toyota Etios usado puede ser una alternativa atractiva para quienes priorizan confiabilidad, mantenimiento sencillo, consumo contenido y buena reventa. Sus principales debilidades están en la insonorización, la calidad de algunos materiales y una concepción general sencilla.

El Etios nunca intentó ser el auto más sofisticado de su categoría. Su éxito estuvo precisamente en otra fórmula: ofrecer una mecánica robusta, practicidad y costos razonables, características que todavía explican por qué sigue siendo buscado en el mercado argentino de segunda mano.