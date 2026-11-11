Todos los autos o vehículos que utilizó el Papa León XIV en Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina, desarrollada entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, movilizó un importante operativo terrestre y aéreo. Durante sus actividades en Buenos Aires, el conurbano, Córdoba y Luján, el Pontífice utilizó distintos vehículos, aunque hubo dos grandes protagonistas sobre el asfalto: la Toyota Hilux convertida en papamóvil y una Toyota SW4 negra destinada a sus desplazamientos habituales.

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A ellos se sumaron los aviones de Aerolíneas Argentinas utilizados para su llegada al país, el viaje a Córdoba y su posterior partida rumbo a Perú.

Toyota Hilux: el papamóvil argentino

El vehículo más llamativo de la visita fue la Toyota Hilux adaptada especialmente como papamóvil. En realidad, Toyota Argentina construyó y donó dos unidades, fabricadas en la planta de Zárate y modificadas siguiendo los requerimientos enviados por la Santa Sede. Una fue destinada a Buenos Aires y Luján y la otra a Córdoba.

Las camionetas fueron preparadas para que León XIV pudiera viajar de pie y tener contacto visual directo con los fieles. Incorporaron una plataforma posterior, cúpula transparente, sillón papal, barandas y una escalera de accionamiento eléctrico.

Las unidades cuentan con motor turbodiésel 2.8 litros, transmisión automática y tracción 4x4. Además, llevan el escudo pontificio y la característica matrícula SCV 1, sigla correspondiente al Estado de la Ciudad del Vaticano.

León XIV las utilizó especialmente en los sectores con grandes concentraciones de personas, como su recorrido por Buenos Aires y su llegada al Cottolengo Don Orione de Claypole.

Toyota SW4: el vehículo para los traslados cotidianos

Cuando no viajaba en el papamóvil, el Papa se desplazó en una Toyota SW4 negra. Este fue el vehículo cerrado utilizado para buena parte de sus traslados terrestres durante los tres días de actividades.

La unidad fue puesta a disposición por el concesionario Kansai y permitió transportar al Pontífice entre aeropuertos, la Nunciatura Apostólica y los distintos puntos de su agenda.

El propio León XIV fue fotografiado saludando desde la ventanilla de la camioneta durante sus desplazamientos. El miércoles, después de finalizar la misa en Luján, volvió a subir a la SW4 negra para dirigirse hacia Ezeiza, desde donde partió rumbo a Perú.

Boeing 737 MAX 8: llegada y viaje a Córdoba

Los traslados aéreos estuvieron a cargo de Aerolíneas Argentinas.

León XIV llegó a Buenos Aires el domingo 8 desde Montevideo a bordo de un Boeing 737 MAX 8, matrícula LV-KKD. El avión aterrizó en Aeroparque después de un vuelo de aproximadamente 40 minutos.

La misma familia de aeronaves fue utilizada para los vuelos entre Buenos Aires y Córdoba del martes 10. Aerolíneas dispuso servicios especiales para llevar al Papa y su comitiva desde Aeroparque hasta la capital cordobesa y posteriormente regresar a Buenos Aires.

Airbus A330-200: el último vehículo utilizado en Argentina

El último vehículo que utilizó León XIV antes de abandonar suelo argentino fue un Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas, matrícula LV-GHQ.

El avión despegó de Ezeiza durante la tarde del miércoles 11 de noviembre con destino a Lima, donde el Pontífice continuó su gira latinoamericana.

De esta manera, la lista de vehículos confirmados utilizados personalmente por León XIV durante su paso por Argentina quedó compuesta principalmente por dos Toyota Hilux papamóvil, una Toyota SW4 y aeronaves Boeing 737 MAX 8 y Airbus A330-200.

Además, Toyota aportó más de 20 vehículos para tareas de apoyo y movilidad de la organización y la comitiva, aunque eso no significa que el Papa haya viajado personalmente en cada uno de ellos.