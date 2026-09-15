Qué tengo que hacer en el auto cuando veo una rotonda en la calle

Encontrarse con una rotonda mientras se conduce obliga a prestar especial atención a la velocidad, la prioridad de paso y los movimientos de los demás vehículos. Una decisión incorrecta puede provocar desde una frenada brusca hasta una colisión, por lo que resulta fundamental conocer qué debe hacerse antes de ingresar.

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La primera medida es reducir progresivamente la velocidad al aproximarse. No conviene llegar rápidamente y frenar en el último momento. La disminución anticipada permite observar la circulación dentro de la rotonda, detectar peatones, motos, bicicletas y determinar si existe espacio suficiente para incorporarse.

Uno de los aspectos fundamentales está relacionado con la prioridad. Según la normativa vial argentina, tiene prioridad el vehículo que ya circula dentro de la rotonda frente al que intenta ingresar. Por lo tanto, quien llega debe ceder el paso y esperar cuando sea necesario.

Esto significa que no alcanza con observar únicamente el vehículo que está inmediatamente enfrente. Es necesario evaluar la trayectoria de quienes ya circulan por la rotonda y evitar ingresar cuando la maniobra pueda obligarlos a frenar o modificar bruscamente su recorrido.

Una vez encontrado un espacio seguro, el conductor puede incorporarse manteniendo una velocidad moderada y siguiendo el sentido obligatorio de circulación. En Argentina, debido a que los vehículos circulan por la derecha, las rotondas se recorren en sentido antihorario.

Otro punto importante son las luces de giro. El conductor debe utilizarlas para comunicar sus movimientos al resto del tránsito, especialmente cuando se dispone a abandonar la rotonda. Antes de tomar la salida correspondiente, es necesario señalizar la maniobra con suficiente anticipación y comprobar que puede realizarse de manera segura.

En rotondas con más de un carril también resulta fundamental respetar las demarcaciones. Los cambios de carril deben efectuarse de manera progresiva, utilizando el guiño y verificando los espejos y puntos ciegos. Cruzar varios carriles repentinamente para alcanzar una salida incrementa considerablemente el riesgo de accidente.

¿Qué ocurre si el conductor se pasa de la salida? La recomendación más segura es continuar circulando por la rotonda y realizar otra vuelta hasta volver a encontrarla. Frenar, retroceder o efectuar una maniobra repentina para intentar recuperar la salida puede generar una situación peligrosa.

También es importante observar la señalización particular del lugar. Aunque existen reglas generales de circulación, pueden encontrarse semáforos, carteles, demarcaciones u otras indicaciones que regulen específicamente una determinada intersección y que deben respetarse.

En síntesis, al encontrarse con una rotonda hay cuatro acciones esenciales: bajar la velocidad, ceder el paso a quienes ya están circulando, ingresar únicamente cuando exista espacio seguro y señalizar correctamente la salida.

Entender estas reglas no solamente permite evitar multas o discusiones sobre quién tiene prioridad. Una rotonda correctamente utilizada mantiene el tránsito fluido y reduce maniobras peligrosas, pero para conseguirlo es indispensable que cada conductor anticipe sus movimientos y respete al resto de los usuarios de la vía.