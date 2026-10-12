Para qué sirve la bicisenda en la Ciudad de Buenos Aires

Las bicisendas ya forman parte habitual del paisaje de la Ciudad de Buenos Aires, pero todavía existen dudas sobre quién puede utilizarlas, qué diferencia tienen con las ciclovías y qué prioridad rige en los cruces. En 2026, la red porteña supera los 300 kilómetros y funciona como una alternativa para conectar barrios, centros de transporte, universidades, hospitales y zonas comerciales.

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Aunque habitualmente se utiliza la palabra “bicisenda” para referirse a cualquier carril para bicicletas, técnicamente existen diferencias.

Una bicisenda es un sector especialmente señalizado y acondicionado sobre veredas o espacios verdes para la circulación de bicicletas y dispositivos de movilidad personal, como determinados monopatines eléctricos.

La ciclovía, en cambio, está ubicada sobre la calzada y posee una separación que busca aislarla del tránsito convencional.

También existe el ciclocarril, donde las bicicletas poseen circulación preferente, pero comparten el espacio con otros vehículos bajo determinadas reglas.

¿Para qué sirven?

El objetivo principal es brindar un espacio más seguro a quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte.

Separar a un ciclista de autos, colectivos y camiones disminuye la exposición directa a vehículos considerablemente más pesados y rápidos.

También permite crear una red continua para realizar viajes cotidianos.

Según documentación oficial de 2026, Buenos Aires cuenta con aproximadamente 308 kilómetros de red, divididos en unos 256 kilómetros de ciclovías y 52 kilómetros de bicisendas.

La infraestructura comenzó a desarrollarse de manera sostenida en 2009 y actualmente conecta numerosos sectores de la Ciudad.

¿Quién puede circular?

Las bicisendas y ciclovías están destinadas principalmente a ciclorodados y dispositivos de movilidad personal habilitados.

Esto significa que no son carriles para que circulen automóviles o motocicletas.

Tampoco deben utilizarse como espacio de estacionamiento o detención de vehículos.

Los peatones, por su parte, deben respetar los sectores específicamente destinados a las bicicletas y atravesarlos prestando atención, del mismo modo que ocurre al cruzar una calle.

Hay que mirar para los dos lados

Una de las características importantes de muchas ciclovías porteñas es que poseen doble sentido de circulación, incluso cuando la calle donde están instaladas tiene una sola mano para los automóviles.

Eso genera una situación particular en las esquinas.

Un conductor que gira y atraviesa una ciclovía debe observar hacia ambos lados porque puede aparecer una bicicleta desde una dirección diferente a la del tránsito convencional.

Lo mismo debe hacer el ciclista: reducir la velocidad en cruces conflictivos, respetar semáforos y señales y anticipar posibles maniobras de los vehículos.

La bicicleta también necesita equipamiento

Circular por una bicisenda no elimina las obligaciones básicas de seguridad.

La bicicleta debe contar con frenos adecuados, timbre y elementos que permitan mejorar su visibilidad. Para circular con poca luz resulta especialmente importante disponer de iluminación delantera y trasera.

También se recomienda utilizar casco, evitar auriculares y celular mientras se pedalea y señalizar las maniobras con anticipación.

La bicisenda, por lo tanto, no es solamente una franja dibujada sobre una vereda.

Forma parte de una estrategia destinada a incorporar la bicicleta al sistema de transporte urbano y reducir los conflictos con otros vehículos.

Pero para que funcione correctamente necesita algo más que infraestructura: ciclistas, peatones, motociclistas y automovilistas deben reconocer que se trata de un espacio específico y respetar las reglas de convivencia en cada cruce.