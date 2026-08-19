Qué significan las 10 señales de tránsito más importantes y qué debe hacer el conductor

Las señales de tránsito son uno de los principales sistemas de comunicación entre la vía y los conductores. Sus formas, colores y símbolos permiten anticipar peligros, establecer prohibiciones y ordenar la circulación sin necesidad de instrucciones adicionales. En Argentina, respetarlas no solamente es una cuestión reglamentaria: interpretarlas a tiempo puede ser decisivo para prevenir un accidente.

Aunque existen decenas de señales diferentes, hay algunas que aparecen constantemente en calles, avenidas, rutas y autopistas. Estas son 10 de las más importantes y qué significa cada una.

1. PARE: es una de las señales más reconocibles por su forma octogonal y su color rojo. Obliga al conductor a detener completamente el vehículo antes de continuar. No alcanza con reducir la velocidad: hay que frenar y comprobar que sea seguro avanzar.

2. CEDA EL PASO: indica que el conductor debe disminuir la velocidad y otorgar prioridad a quienes circulan por la vía que está por atravesar o a la que pretende incorporarse. A diferencia del PARE, no exige detenerse si el camino está completamente libre.

3. VELOCIDAD MÁXIMA: establece el límite máximo permitido en un determinado tramo. El número que aparece dentro del círculo indica la velocidad que no debe superarse, expresada en kilómetros por hora. Las condiciones climáticas o del camino pueden obligar a circular incluso más despacio.

4. PROHIBIDO ESTACIONAR: señala los sectores donde no está permitido dejar el vehículo estacionado. Es especialmente frecuente en avenidas, accesos, zonas céntricas y lugares donde un auto detenido podría afectar el tránsito.

5. PROHIBIDO GIRAR: puede indicar la prohibición de doblar hacia la izquierda o hacia la derecha. El conductor debe continuar en una dirección permitida y buscar otra alternativa para llegar a su destino.

6. CONTRAMANO: advierte que no está permitido ingresar a una calle o sector desde esa dirección. Ignorarla puede significar circular directamente en sentido contrario al tránsito y generar una situación de enorme peligro.

7. PROHIBIDO ADELANTAR: aparece principalmente en rutas y establece que no se puede sobrepasar a otro vehículo durante el tramo alcanzado por la restricción. Suele instalarse en curvas, pendientes o sectores con visibilidad reducida.

8. CURVA PELIGROSA: es una señal preventiva que anticipa un cambio pronunciado en la dirección del camino. Su presencia indica que es necesario reducir la velocidad antes de ingresar a la curva y evitar maniobras bruscas.

9. CRUCE PEATONAL: alerta sobre un sector especialmente destinado al paso de peatones. El conductor debe aproximarse con precaución, reducir la velocidad y respetar la prioridad de quienes estén cruzando.

10. CRUCE FERROVIARIO: anticipa la presencia de vías ferroviarias. Es una de las advertencias que exige mayor atención: hay que reducir la velocidad, observar las señales luminosas y sonoras y nunca atravesar las vías cuando las barreras estén descendiendo o exista riesgo de que se aproxime un tren.

Conocer estas diez señales representa apenas una parte de todo lo que debe manejar un conductor, pero permite interpretar algunas de las situaciones más habituales de la circulación. Respetar la señalización, mantener una velocidad adecuada y anticiparse a los riesgos son hábitos básicos para reducir accidentes y conseguir una convivencia más segura entre automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.