Qué significa DNF en la Fórmula 1 y por qué aparece

En una clasificación de Fórmula 1 pueden aparecer diferentes siglas junto al nombre de un piloto. Una de las más conocidas es DNF, una abreviatura en inglés que significa “Did Not Finish”, es decir, “no terminó”. Se utiliza cuando un competidor participa de la carrera pero abandona antes de completar la distancia prevista.

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La explicación parece sencilla, pero detrás de un DNF pueden existir causas muy diferentes. Un piloto puede abandonar por un accidente, una falla de motor, problemas en la caja de cambios, desperfectos eléctricos, daños en la suspensión, un pinchazo grave o incluso porque el equipo considera que continuar podría provocar daños mayores en el auto.

Por ejemplo, si Franco Colapinto larga un Gran Premio con Alpine y debe detenerse en la vuelta 30 por una falla mecánica, su carrera puede aparecer registrada como DNF.

¿DNF significa siempre que el auto se rompió?

No. La sigla solamente indica que el piloto no terminó la competencia. La causa puede ser mecánica, pero también deportiva.

Un toque contra otro competidor, una salida de pista o un accidente contra las barreras pueden provocar exactamente el mismo resultado.

Incluso existe la posibilidad de que el equipo retire voluntariamente el monoplaza si detecta una falla que hace inútil o peligrosa la continuidad.

Por eso, para saber realmente qué pasó hay que mirar el motivo específico del abandono.

¿Es lo mismo DNF que no largar?

Tampoco.

Si un piloto estaba inscripto para participar pero finalmente no toma la largada, la sigla utilizada es DNS, que significa “Did Not Start”.

También existe DNQ, “Did Not Qualify”, para determinadas situaciones en las que un piloto no consigue clasificarse para la carrera.

Y si un competidor termina siendo excluido de los resultados por una infracción reglamentaria, aparece DSQ, correspondiente a “Disqualified”.

¿Puede un piloto abandonar y aparecer clasificado?

Sí, y ahí aparece una de las particularidades del reglamento.

En determinadas situaciones, un piloto puede retirarse antes del final pero igualmente figurar dentro de la clasificación oficial si completó una cantidad suficiente de vueltas.

La Fórmula 1 considera clasificado a un competidor que haya cubierto al menos el 90% de la distancia realizada por el ganador.

Por ejemplo, si el vencedor completa 60 vueltas, un piloto que abandona muy cerca del final podría seguir apareciendo clasificado pese a no haber recibido la bandera a cuadros.

Eso no significa que haya terminado normalmente la competencia, sino que completó la distancia mínima necesaria para formar parte de la clasificación.

¿Por qué un DNF es tan perjudicial?

En un campeonato, abandonar puede resultar extremadamente costoso.

El piloto pierde la posibilidad de sumar puntos y, además, puede quedar rápidamente relegado frente a rivales que mantienen mayor regularidad.

Por eso equipos y pilotos valoran tanto la confiabilidad.

Un auto puede ser extremadamente rápido, pero si rompe constantemente, sus posibilidades de luchar por un campeonato disminuyen.

En definitiva, DNF significa que un piloto largó pero no consiguió llegar al final de la carrera.

Es una de las siglas más simples de la Fórmula 1, aunque detrás de esas tres letras puede esconderse desde una pequeña falla técnica hasta un accidente capaz de cambiar por completo un campeonato.