Qué significa que un auto sea coupé y por qué suelen ser tan caros

Dentro del mundo de los autos existen términos que se utilizan desde hace décadas y que, con el paso del tiempo, fueron cambiando de significado. Uno de los más conocidos es “coupé”, una palabra inmediatamente asociada con vehículos deportivos, diseños llamativos y, generalmente, precios elevados. Pero ¿Qué hace realmente que un auto sea considerado una coupé?

El término proviene del francés “coupé”, que significa “cortado”. Históricamente comenzó a utilizarse para identificar vehículos cuya carrocería tenía una configuración más corta que otros modelos tradicionales. Con la evolución del automóvil, quedó relacionado principalmente con los vehículos de techo fijo, dos puertas y una silueta más deportiva.

Una coupé tradicional suele ofrecer dos puertas laterales y una configuración de dos o cuatro plazas. Su techo generalmente presenta una caída más pronunciada hacia la parte trasera que la de un sedán convencional, mientras que el diseño prioriza la estética y la aerodinámica por encima de cuestiones prácticas como el espacio interior.

Modelos históricos como el Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Porsche 911 o BMW Serie 3 Coupé ayudaron a instalar este tipo de carrocería como un símbolo de deportividad. Sin embargo, actualmente la definición es menos estricta. Algunas automotrices utilizan la denominación coupé para sedanes de cuatro puertas e incluso SUV con una caída deportiva del techo.

Una de las grandes preguntas es por qué las coupés suelen ser más caras. La explicación no depende solamente de la cantidad de puertas. En muchos casos, estos vehículos utilizan motores más potentes, suspensiones específicas, neumáticos de mayores dimensiones, frenos de alto rendimiento y componentes diseñados para ofrecer mejores prestaciones.

También existe una cuestión de volumen de producción. Un hatchback, sedán o SUV familiar puede vender cientos de miles de unidades alrededor del mundo, mientras que determinadas coupés apuntan a un público considerablemente más reducido. Producir menos unidades puede incrementar el costo individual del vehículo, especialmente cuando incorpora piezas específicas que no comparte con modelos masivos.

El diseño también tiene un peso importante. Las automotrices suelen utilizar las coupés como vehículos aspiracionales, por lo que incorporan materiales interiores de mayor calidad, butacas deportivas, tecnología avanzada y terminaciones exclusivas. En las variantes de altas prestaciones se agregan motores más sofisticados y materiales livianos destinados a reducir el peso.

Sin embargo, no todas las coupés son necesariamente autos deportivos ni todas son extremadamente caras. A lo largo de la historia existieron modelos relativamente accesibles con este formato. Tampoco tener dos puertas convierte automáticamente a cualquier vehículo en una coupé, ya que existen hatchbacks de tres puertas, descapotables y otros tipos de carrocerías.

Además, comprar una coupé implica aceptar algunas desventajas. El acceso a las plazas posteriores suele ser más complicado, el espacio para pasajeros puede ser reducido y, dependiendo del modelo, el baúl puede ofrecer menor capacidad. Son características que pierden importancia para quienes priorizan diseño y prestaciones.

Así, la coupé representa una filosofía diferente dentro de la industria automotriz: sacrifica parte de la practicidad cotidiana para ofrecer una imagen más deportiva y, en numerosos casos, mejores prestaciones. Su precio elevado no responde únicamente a su forma, sino también a la exclusividad, tecnología, mecánica y menores volúmenes de producción que suelen acompañar a este tipo de vehículos.