Por qué se recomienda mirar los espejos continuamente cuando vas manejando

Cuando una persona aprende a manejar, una de las primeras indicaciones que recibe es mirar hacia adelante. Parece evidente: allí están la calle, los semáforos, peatones y vehículos que determinan buena parte de las decisiones del conductor. Sin embargo, conducir de manera segura también exige saber qué ocurre detrás.

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Para eso están el espejo retrovisor interior y los dos espejos laterales. La recomendación general es consultarlos periódicamente durante la marcha, mediante miradas rápidas que permitan actualizar la información sobre el tránsito circundante sin perder atención sobre lo que sucede adelante.

¿Por qué es tan importante ver por los espejos?

El primer motivo es que permiten anticipar situaciones de riesgo. Si un vehículo circula demasiado cerca por detrás, por ejemplo, el conductor puede saberlo antes de tener que realizar una frenada. Esa información ayuda a tomar decisiones más progresivas y evitar movimientos bruscos.

También resultan fundamentales antes de cambiar de carril

La secuencia debe incluir la observación de los espejos, la colocación de la luz de giro y la comprobación del sector que los retrovisores no alcanzan a mostrar completamente: el denominado punto ciego.

Este último aspecto es especialmente importante con motos y bicicletas. Por su tamaño, pueden permanecer durante algunos segundos en zonas laterales donde no son visibles mediante los espejos. Por eso, mirar el retrovisor no elimina la necesidad de comprobar el punto ciego antes de determinadas maniobras.

Otro momento fundamental aparece antes de frenar o reducir considerablemente la velocidad. Una mirada rápida al espejo interior permite conocer la distancia del vehículo que viene detrás y comprender mejor el contexto antes de disminuir la marcha.

Lo mismo sucede al incorporarse a una avenida, autopista o ruta. Los espejos ayudan a calcular la posición y velocidad aproximada de los demás vehículos antes de ingresar al flujo de circulación. No existe un número de segundos que deba aplicarse rígidamente a cualquier situación. Algunas recomendaciones de conducción defensiva utilizan intervalos de pocos segundos como referencia para mantener una visión actualizada del entorno, pero la frecuencia debe adaptarse al tránsito y al tipo de vía.

En una avenida congestionada, por ejemplo, será necesario controlar constantemente vehículos, motos y bicicletas. En una ruta, los espejos permiten detectar automóviles que se aproximan para realizar un sobrepaso.

También deben estar correctamente regulados.

El retrovisor interior debería ofrecer una visión amplia de la luneta trasera, mientras que los laterales tienen que cubrir los sectores ubicados a ambos costados. Una regulación deficiente puede aumentar innecesariamente los puntos ciegos.

Existe además un error que debe evitarse: mirar demasiado tiempo el espejo.

Los controles tienen que ser rápidos. Mantener la vista varios segundos hacia atrás significa dejar de observar el camino que se encuentra adelante, donde las condiciones pueden cambiar rápidamente. En definitiva, conducir no consiste únicamente en mirar hacia dónde va el auto. También implica mantener una representación mental de lo que ocurre alrededor.

Incorporar los espejos a una rutina de observación permite detectar vehículos que se aproximan, preparar cambios de carril, anticipar sobrepasos y reaccionar con mayor información. Son apenas miradas de segundos, pero pueden marcar una enorme diferencia en una situación de riesgo.