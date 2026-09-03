El Rally Mundial, a un paso de volver a Córdoba: cómo es la competencia

El Campeonato Mundial de Rally (WRC) podría estar cerca de recuperar una de sus sedes más tradicionales: Córdoba. En los últimos días avanzaron las gestiones entre el Gobierno provincial, la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el Automóvil Club Argentino (ACA) y representantes vinculados al promotor del campeonato para que el Rally de Argentina vuelva al calendario internacional. El objetivo principal es 2027, aunque por el momento no existe una confirmación oficial definitiva de la fecha.

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El gobernador Martín Llaryora mantuvo una reunión en Buenos Aires con el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, durante el Congreso Americano de la entidad. Del encuentro también participaron autoridades del ACA y representantes relacionados con la organización comercial del WRC. Mientras algunos medios cordobeses dan el regreso en 2027 como prácticamente encaminado, otras fuentes sostienen que todavía quedan pasos por completar y que 2028 también aparece como alternativa.

La expectativa es enorme. Córdoba fue durante décadas uno de los escenarios más reconocidos del Mundial y la última edición disputada en el país fue en 2019. Aquella competencia tuvo 18 pruebas especiales y terminó con victoria de Thierry Neuville y Nicolas Gilsoul, con Hyundai. La carrera prevista para 2020 fue cancelada por la pandemia y Argentina no regresó desde entonces al calendario.

Pero ¿cómo funciona exactamente el Rally Mundial? A diferencia de la Fórmula 1, los vehículos no compiten todos juntos dentro de un circuito. Cada tripulación, formada por piloto y navegante, recorre individualmente una serie de pruebas especiales sobre caminos cerrados al tránsito. Los tiempos de cada tramo se suman y gana quien completa el rally con el menor registro acumulado, considerando también posibles penalizaciones.

Entre cada prueba existen enlaces que se realizan por caminos públicos. Allí los competidores deben respetar las normas de tránsito. El navegante es fundamental: mediante las llamadas notas de ruta le anticipa al piloto curvas, saltos, cambios de dirección, zonas peligrosas y características del camino.

Una fecha suele desarrollarse durante cuatro días. El jueves generalmente incluye el shakedown, utilizado para probar y ajustar los vehículos, mientras que la actividad fuerte se concentra entre viernes y domingo. Los recorridos modernos suelen superar los 300 kilómetros cronometrados repartidos en numerosos especiales, además de contar con un parque de asistencia donde los equipos trabajan sobre los autos.

Un eventual regreso en 2027 tendría además una particularidad: coincidiría con el estreno del reglamento WRC27. Los nuevos autos de la máxima categoría tendrán motores 1.6 turbo de alrededor de 290 CV, tracción integral y caja de cinco velocidades, dentro de un reglamento pensado para disminuir los costos.

Para Córdoba, el proyecto vuelve a poner sobre la mesa sus históricos caminos serranos. Entre las posibilidades aparecen nuevamente diferentes valles de la provincia, mientras que El Cóndor, uno de los tramos más famosos del Rally de Argentina, conserva un lugar especial en la historia de la carrera. La confirmación todavía deberá llegar, pero el WRC nunca había estado tan cerca de volver desde su salida del calendario.