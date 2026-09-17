Por qué el Rally Mundial corre en Córdoba cuando viene a Argentina

Cuando se habla del Rally Mundial en Argentina, inmediatamente aparece un lugar asociado a sus imágenes más recordadas: Córdoba. Los caminos de las sierras cordobesas recibieron durante décadas a los mejores pilotos del planeta y transformaron a la provincia en una de las sedes emblemáticas del WRC.

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Sin embargo, el Rally Argentina no nació exclusivamente en territorio cordobés. Su primera edición se disputó en 1980 y utilizó caminos de diferentes regiones. Fue a partir de 1984 cuando Córdoba comenzó a consolidarse como sede permanente y construyó una relación que se mantuvo durante más de tres décadas.

¿Por qué se eligió esta provincia? Una de las explicaciones está directamente relacionada con su geografía.

El rally necesita caminos capaces de ofrecer diferentes niveles de dificultad y las sierras cordobesas presentan condiciones prácticamente ideales. Hay sectores rápidos, curvas cerradas, desniveles, vados, caminos angostos, piedras y permanentes cambios de ritmo.

Zonas como Punilla, Calamuchita y Traslasierra permitieron diseñar pruebas especiales muy diferentes entre sí y suficientemente exigentes para los autos y pilotos del Campeonato Mundial.

Algunos tramos terminaron convirtiéndose en verdaderos clásicos internacionales. El Cóndor-Copina, Giulio Cesare-Mina Clavero y Panaholma son algunos de los nombres que quedaron asociados para siempre con el Rally Argentina.

La propia FIA destacó históricamente la exigencia de estos sectores y la enorme presencia de espectadores en las montañas cordobesas.

Pero la geografía explica solamente una parte de la historia.

El segundo factor fundamental es el público. Córdoba desarrolló una cultura alrededor del rally difícil de encontrar en otros lugares. Miles de espectadores llegaban varios días antes de la competencia, instalaban carpas en las sierras y esperaban durante horas el paso de los autos.

Esa combinación transformó la carrera en uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la provincia.

También existe una cuestión logística. Córdoba cuenta con una gran ciudad, aeropuerto internacional, infraestructura hotelera y localidades turísticas capaces de recibir a equipos, organización, periodistas y miles de visitantes.

Durante diferentes períodos, Villa Carlos Paz funcionó como centro neurálgico de la competencia, mientras los tramos se distribuían por distintas regiones serranas.

La provincia también está vinculada con uno de los mayores nombres argentinos de la disciplina: Jorge Recalde. El piloto nacido en Mina Clavero consiguió en 1988, junto a Jorge Del Buono y con un Lancia Delta Integrale, la única victoria absoluta de un argentino en una fecha del WRC.

Por los caminos cordobeses también compitieron leyendas como Carlos Sainz, Colin McRae, Tommi Mäkinen, Sébastien Loeb y Sébastien Ogier.

El WRC no regresó a Argentina después de la pandemia, pero Córdoba continúa organizando competencias nacionales e internacionales y busca recuperar su lugar en el máximo campeonato.

Por eso, cuando el Rally Mundial y Argentina aparecen juntos en una misma frase, Córdoba surge naturalmente como referencia: tiene los caminos, la infraestructura y, principalmente, una tradición construida durante décadas alrededor de los autos de rally.