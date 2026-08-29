Quién es Flavio Briatore y por qué fue clave para la renovación de Colapinto en Alpine

La renovación de Franco Colapinto con Alpine para la temporada 2027 tuvo detrás a una figura determinante: Flavio Briatore. El italiano, uno de los dirigentes más experimentados y polémicos de la historia moderna de la Fórmula 1, fue quien apostó inicialmente por el argentino, respaldó su crecimiento y finalmente destacó públicamente que tiene las condiciones necesarias para mantenerse dentro de la máxima categoría.

Alpine confirmó el 27 de agosto que Colapinto continuará como compañero de Pierre Gasly durante 2027, manteniendo así su actual pareja de pilotos. La decisión llegó después de una importante evolución del argentino durante 2026: sumó 19 puntos en seis de las primeras 12 carreras y consiguió actuaciones destacadas como el séptimo lugar de Miami y, especialmente, el sexto puesto en Canadá.

Pero para entender la importancia de Briatore hay que retroceder varias décadas. El empresario italiano llegó a la Fórmula 1 prácticamente sin experiencia dentro del automovilismo y terminó transformándose en uno de los jefes de equipo más exitosos. Al frente de Benetton fue protagonista del crecimiento de Michael Schumacher, campeón mundial en 1994 y 1995. Años después volvió a conducir la estructura de Enstone bajo el nombre Renault y consiguió los campeonatos de pilotos y constructores de 2005 y 2006, con Fernando Alonso como gran figura.

Su carrera también estuvo marcada por controversias, especialmente por el denominado “Crashgate” de Singapur 2008, que derivó en su salida de Renault durante 2009. Sin embargo, en junio de 2024 regresó oficialmente a la estructura como asesor ejecutivo de Alpine. Entre las tareas que la propia escudería le asignó estuvieron precisamente la búsqueda de talentos, el análisis del mercado de pilotos y la participación en decisiones estratégicas.

Ahí aparece Colapinto. Briatore fue uno de los impulsores de su llegada desde Williams a comienzos de 2025 como piloto de reserva y posteriormente tuvo un papel importante cuando Alpine decidió reemplazar a Jack Doohan y colocar al argentino como titular. Incluso después de un complicado 2025, en el que Colapinto no consiguió puntos, el italiano mantuvo su confianza y aseguró antes del comienzo de 2026 que se vería una versión diferente del piloto argentino.

Los resultados terminaron respaldando aquella apuesta. En junio, Briatore ya había deslizado que, si Colapinto mantenía su nivel y continuaba la buena relación interna con Gasly, no veía motivos para modificar la dupla. Dos meses después llegó la confirmación definitiva.

“Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, sostuvo Briatore después del anuncio, destacando especialmente sus carreras de Miami y Montreal. Además, remarcó que para Alpine resulta fundamental mantener estabilidad entre sus pilotos mientras intenta volver a pelear en los primeros puestos.

Por eso, la continuidad de Colapinto no puede explicarse solamente por sus resultados. El argentino tuvo que aprovechar sus oportunidades, pero también contó con el respaldo de uno de los hombres con mayor influencia dentro de Alpine. Briatore primero lo eligió, después sostuvo su lugar durante los momentos complicados y finalmente fue uno de los principales responsables de darle continuidad al proyecto. Ahora, con contrato para 2027, Colapinto tendrá una nueva temporada para demostrar que aquella apuesta puede llevarlo todavía más lejos.