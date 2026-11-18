El sobrecalentamiento es uno de los problemas que más rápidamente pueden transformar una falla relativamente sencilla en una reparación costosa. El motor de un auto funciona constantemente a altas temperaturas, pero dispone de un sistema de refrigeración encargado de mantenerlas dentro de un rango seguro.

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Cuando alguna parte de ese sistema deja de funcionar correctamente, la temperatura comienza a subir. Las primeras advertencias suelen aparecer en el tablero: la aguja se acerca a la zona roja o se enciende el testigo de temperatura. También puede aparecer vapor debajo del capó, olor extraño o una pérdida de potencia.

Ante cualquiera de estas señales, seguir manejando puede provocar daños importantes en componentes internos del motor.

Falta de líquido refrigerante

Una de las causas más frecuentes es un nivel bajo de refrigerante.

El circuito de refrigeración es cerrado, por lo que una disminución importante del nivel generalmente indica que existe alguna pérdida. Puede producirse en una manguera, el radiador, el depósito, la bomba de agua o alguna conexión.

Sin suficiente líquido circulando, el sistema pierde capacidad para absorber y eliminar el calor generado por el motor. AAA señala que el bajo nivel de refrigerante es una de las causas habituales de sobrecalentamiento y recomienda investigar siempre el origen de la pérdida.

Un termostato que deja de funcionar

El termostato regula la circulación del refrigerante según la temperatura del motor.

Cuando está frío permanece cerrado y, a medida que aumenta la temperatura, se abre para permitir que el líquido circule hacia el radiador. Si queda trabado en posición cerrada, el refrigerante no puede realizar correctamente ese recorrido y la temperatura puede aumentar rápidamente.

Problemas en el radiador o electroventilador

El radiador es el encargado de liberar al exterior buena parte del calor acumulado por el refrigerante.

Puede fallar por una obstrucción, corrosión, una pérdida o problemas en las mangueras. También puede dejar de funcionar correctamente el electroventilador, especialmente perceptible cuando el auto está detenido o circula a baja velocidad.

En esas condiciones hay menos aire atravesando naturalmente el radiador, por lo que el funcionamiento del ventilador resulta especialmente importante.

Una bomba de agua dañada

La bomba de agua hace circular el refrigerante a través del motor y el radiador.

Si está averiada, tiene pérdidas o no consigue mover suficiente líquido, el sistema puede tener refrigerante pero aun así no enfriar correctamente el motor.

También puede existir un problema con la correa que acciona la bomba en determinados vehículos. Una correa dañada o floja puede reducir o directamente interrumpir su funcionamiento.

El aceite también puede influir

Aunque pertenece al sistema de lubricación, el aceite también contribuye a controlar la temperatura.

Un nivel demasiado bajo aumenta la fricción entre las piezas móviles del motor y, como consecuencia, puede generar calor adicional. Por eso es importante controlar tanto el refrigerante como el aceite y respetar los intervalos de mantenimiento indicados por el fabricante.

Qué hacer si el motor comienza a levantar temperatura

Si la aguja entra en la zona roja, aparece una advertencia de temperatura o sale vapor desde el capó, lo prioritario es detener el auto en un lugar seguro y apagar el motor.

Si todavía es necesario recorrer unos pocos metros para salir de una zona peligrosa, apagar el aire acondicionado puede reducir momentáneamente la carga sobre el motor. Pero no es recomendable continuar circulando normalmente esperando que la temperatura vuelva a bajar.

Una vez detenido, hay que dejar que el motor se enfríe completamente.

Y existe una precaución fundamental: nunca hay que abrir la tapa del radiador o del depósito presurizado cuando el motor está caliente. El refrigerante puede encontrarse hirviendo y bajo presión, salir violentamente y provocar quemaduras graves. AAA recomienda esperar hasta que el sistema se haya enfriado por completo antes de realizar cualquier inspección.

Si vuelve a calentarse después de enfriarse o existe una pérdida visible, lo recomendable es no continuar conduciendo y trasladar el vehículo a un taller.

Cómo evitar que el motor se sobrecaliente

La prevención depende principalmente del mantenimiento.

Conviene controlar periódicamente el nivel de refrigerante, siempre con el motor frío; revisar posibles pérdidas debajo del vehículo; respetar el cambio de refrigerante indicado en el manual; mantener el radiador en condiciones; controlar mangueras, correas y ventiladores; y verificar periódicamente el nivel de aceite.

También hay que prestar atención a cualquier comportamiento fuera de lo normal. Si la temperatura empieza a subir más de lo habitual, el electroventilador funciona constantemente o es necesario agregar refrigerante con frecuencia, existe probablemente un problema que debería revisarse antes de que aparezca un sobrecalentamiento serio.

En definitiva, un motor no debería sobrecalentarse simplemente porque hace calor o porque se utiliza durante muchas horas si todo el sistema funciona correctamente. Una temperatura excesiva suele ser la señal de una falla que conviene solucionar rápidamente: detenerse a tiempo puede significar la diferencia entre cambiar una manguera o terminar reparando seriamente el motor.