Qué se puede llevar arriba del techo del auto en la ruta

Salir a la ruta con el baúl lleno puede llevar a muchos conductores a utilizar el techo del auto para transportar valijas, bicicletas, cajas o equipamiento deportivo. Sin embargo, colocar objetos arriba del vehículo no significa que pueda cargarse de cualquier manera: existen normas sobre dimensiones, estabilidad y sujeción que deben respetarse.

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La Ley Nacional de Tránsito prohíbe transportar elementos que dificulten la visibilidad, oculten luces o indicadores, afecten peligrosamente la aerodinámica del vehículo o sobresalgan de los límites autorizados.

Por eso, el primer requisito es utilizar un portaequipajes o barras de techo adecuados.

¿Qué se puede llevar?

En términos generales, pueden transportarse valijas, bolsos, baúles rígidos de techo y diferentes elementos recreativos siempre que estén instalados sobre un sistema diseñado para soportarlos.

También pueden trasladarse bicicletas mediante portabicicletas específicos.

Elementos deportivos como tablas de surf, esquíes o kayaks requieren mayor atención, especialmente por su longitud, porque pueden superar las dimensiones de la carrocería.

No alcanza con colocar el objeto arriba y atarlo con una soga.

La reglamentación técnica utilizada para controlar vehículos establece que la carga del portaequipajes debe encontrarse correctamente sujeta y estibada, sin riesgo de desplazarse durante una frenada, curva o maniobra de emergencia.

¿Puede sobresalir del auto?

Este es uno de los puntos más importantes.

La legislación puede cambiar según la jurisdicción.

Como regla general, una carga convencional no debería sobresalir de la carrocería salvo en los casos específicamente contemplados por las reglamentaciones.

En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las recomendaciones oficiales son especialmente claras para los autos particulares: la carga colocada en el portaequipajes no debe sobresalir por los costados ni por delante o detrás del vehículo.

Esto resulta especialmente importante al transportar objetos largos.

Una tabla o kayak que excede considerablemente el largo del techo puede requerir otro método de transporte o estar sometido a normas específicas dependiendo de dónde se circule.

También existe un límite de peso

El techo del auto tampoco soporta cualquier cantidad de kilos.

Cada fabricante establece una carga máxima admisible sobre el techo, dato que aparece normalmente en el manual del vehículo.

Ese límite incluye habitualmente el peso del portaequipajes y de los objetos transportados.

Superarlo puede afectar el comportamiento del vehículo e incluso provocar daños estructurales.

El auto cambia cuando está cargado arriba

Existe además un problema físico.

Agregar peso sobre el techo eleva el centro de gravedad del vehículo.

Esto puede aumentar la inclinación de la carrocería en curvas y modificar la respuesta durante maniobras repentinas.

Una caja grande también genera mayor resistencia aerodinámica, lo que puede incrementar el consumo de combustible y generar ruidos a velocidad de ruta.

Antes de viajar conviene revisar nuevamente las fijaciones después de recorrer algunos kilómetros.

En definitiva, sí se puede transportar carga sobre el techo, pero utilizando un portaequipajes apropiado, respetando el peso máximo indicado por el fabricante y evitando que los objetos se desplacen o sobresalgan fuera de los límites permitidos.

Llevar una valija o una bicicleta arriba puede ser perfectamente válido. Hacerlo mal sujeto o excediendo las dimensiones del auto, en cambio, puede convertirse tanto en una infracción como en un serio riesgo para quienes circulan detrás.