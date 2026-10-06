Qué es la patente del auto y cómo se paga: quién debe abonarla y cómo se calcula

La patente del auto, técnicamente denominada Impuesto Automotor o Patentes sobre Vehículos, es un tributo que deben pagar periódicamente los propietarios de vehículos registrados en Argentina. A diferencia de otros gastos como el seguro, la VTV o el combustible, su valor se determina principalmente a partir de la valuación fiscal del vehículo y de las reglas establecidas por la jurisdicción donde está radicado.

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Esto significa que no existe una patente única con el mismo precio para todo el país. Cada provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o, en determinados casos, los municipios, establecen las alícuotas, vencimientos, descuentos y formas de pago correspondientes.

En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el impuesto es administrado principalmente por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Para 2026 se modificó el esquema del Impuesto Automotor y el gravamen anual puede abonarse en hasta 10 cuotas. La base imponible depende de la valuación fiscal del vehículo y de las escalas contempladas en la legislación provincial.

En términos generales, cuanto mayor sea el valor fiscal del automóvil, mayor será el monto de patente. Sin embargo, no debe confundirse la valuación fiscal con el precio publicado de un vehículo usado en el mercado: el organismo recaudador utiliza tablas y criterios propios para determinar el valor sobre el cual calculará el impuesto.

Cómo se paga la patente del auto

Actualmente, buena parte del trámite puede hacerse por Internet. En territorio bonaerense, ARBA permite ingresar el dominio del vehículo para consultar las obligaciones y descargar las boletas correspondientes. Los pagos pueden efectuarse con tarjetas de crédito, débito, débito automático, cajeros automáticos, Cuenta DNI, home banking y redes o entidades habilitadas.

Además, durante 2026, ARBA contempla un descuento del 15% para quienes hayan cumplido los requisitos y optado por cancelar el impuesto anual dentro del vencimiento correspondiente. Para quienes pagan cuota por cuota y cumplen las condiciones establecidas, la bonificación llega al 10%.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, el tributo es administrado por AGIP. Allí la patente 2026 cuenta con seis cuotas bimestrales y también existe la posibilidad de realizar un pago anual. AGIP ofrece alternativas como tarjetas, home banking, débito automático, billeteras virtuales mediante código QR, cajeros y redes como Pago Fácil, Rapipago y Provincia Net.

Mantener la patente al día resulta especialmente importante al momento de vender o transferir un vehículo, ya que las deudas quedan vinculadas al dominio y pueden requerir su regularización. También hay que controlar los vencimientos, porque los pagos realizados fuera de término pueden generar recargos e intereses.

En definitiva, la patente es un impuesto directamente relacionado con la propiedad y radicación del vehículo. Antes de pagar, conviene consultar el organismo correspondiente a la jurisdicción donde está registrado el auto, verificar la valuación utilizada, revisar posibles deudas y comprobar si existen descuentos por pago anual, buen cumplimiento o adhesión a sistemas automáticos.