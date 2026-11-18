El sistema de peajes de Argentina atraviesa una transformación profunda y enero de 2027 marcará un punto importante. Para ese momento, todas las rutas nacionales concesionadas deberán contar con sistemas de cobro mediante vías automáticas con barrera, sistemas Free Flow sin barreras o una combinación de ambos.

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El cronograma surge del Decreto 733/2025, que modificó las fechas establecidas originalmente por el Decreto 196/2025. La norma vigente establece como fecha de referencia el 31 de diciembre de 2026, aunque permite a la Dirección Nacional de Vialidad modificar el plazo cuando las características de un tramo o estación de peaje lo justifiquen.

En este nuevo escenario, el TelePASE pasa a ocupar un lugar cada vez más importante.

¿Desaparece el efectivo?

En los corredores que forman parte de la nueva Red Federal de Concesiones, la Dirección Nacional de Vialidad ya informó que las modalidades habilitadas son TelePASE y pago manual electrónico mediante tarjetas contactless o códigos QR de billeteras virtuales.

El organismo aclaró expresamente que el pago en efectivo no está disponible dentro de ese esquema.

Esto significa que quien llegue a determinados peajes sin efectivo electrónico deberá utilizar una tarjeta, una billetera virtual o contar previamente con TelePASE.

Sin embargo, es importante hacer una distinción: la normativa nacional se refiere específicamente a las rutas nacionales concesionadas. Autopistas y corredores que dependen de provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden tener sus propios cronogramas y condiciones.

¿Será obligatorio tener TelePASE?

El objetivo del sistema nacional es avanzar hacia la utilización generalizada del TelePASE, especialmente a medida que se instalen peajes Free Flow.

En una vía automática tradicional todavía existe una barrera: el vehículo reduce la velocidad, el sistema detecta el dispositivo y habilita el paso.

El Free Flow va un paso más allá. No existen cabinas ni barreras. Los vehículos atraviesan un pórtico equipado con cámaras, antenas y sensores que identifican el auto y registran el cobro sin necesidad de detenerse.

Por eso, para un conductor que utilice regularmente rutas y autopistas, contar con TelePASE será cada vez más necesario.

¿Qué pasa si no tengo TelePASE?

Mientras existan estaciones equipadas con tótems de pago electrónico, quienes todavía no tengan el dispositivo podrán pagar utilizando tarjetas contactless o billeteras virtuales mediante QR.

Pero hay una diferencia económica importante.

La Dirección Nacional de Vialidad informó que, una vez que una concesionaria tenga instalados y funcionando el TelePASE y el pago manual electrónico en todas las cabinas del tramo correspondiente, los usuarios que no tengan TelePASE pagarán el doble de la tarifa.

Por lo tanto, no significa necesariamente que desde el 1° de enero todos los automovilistas sin dispositivo recibirán automáticamente un recargo: dependerá de la implementación en cada corredor.

Cómo sacar el TelePASE

La adhesión puede realizarse de manera online a través del sitio oficial de TelePASE.

El usuario debe registrarse, cargar los datos del vehículo y seleccionar un medio de pago. Actualmente puede vincularse una tarjeta de crédito o Mercado Pago. Luego es posible retirar el dispositivo en un punto de colocación o solicitar su envío.

Según la información oficial del servicio, una vez retirado o activado el dispositivo, la habilitación completa dentro de la red puede demorar entre 72 y 96 horas hábiles.

Qué cambia concretamente en enero de 2027

Para los automovilistas, la transformación puede resumirse en tres cuestiones principales: menos cabinas tradicionales, mayor utilización de pagos electrónicos y creciente protagonismo del TelePASE.

Además, hay una aclaración importante sobre el calendario. El plan original había establecido que el 50% de los corredores debía operar exclusivamente con Free Flow a fines de 2026 y que toda la red debía hacerlo para junio de 2027. Pero ese cronograma fue posteriormente modificado por el Decreto 733/2025.

La norma vigente exige que para fines de 2026 las rutas nacionales concesionadas tengan vías automáticas con barreras y/o Free Flow, y faculta a la Dirección Nacional de Vialidad a adaptar el plazo según las características de cada estación.

Así, enero de 2027 no representa la desaparición instantánea de todas las barreras del país, pero sí un cambio decisivo: el modelo tradicional de detenerse, entregar efectivo y esperar el vuelto comienza a quedar definitivamente atrás en las rutas nacionales concesionadas.