Qué es el paddock en la Fórmula 1 y qué pasa realmente dentro

Cuando se transmite una carrera de Fórmula 1 es habitual escuchar frases como “se comenta en el paddock” o ver a los pilotos caminando entre enormes edificios de los equipos. Pero el paddock no es simplemente una zona VIP: es uno de los principales centros de operaciones de un Gran Premio.

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La propia Fórmula 1 lo define como el sector del circuito situado detrás del pit lane y de los garajes de los equipos. Allí se encuentran los motorhomes, transportadores, áreas de trabajo y espacios destinados a los integrantes de las escuderías, medios de comunicación y hospitalidad. Su acceso está restringido.

En términos simples, si la pista es el escenario de la F1, el paddock funciona como una especie de detrás de escena.

Qué hay dentro del paddock de la Fórmula 1

Cada escudería dispone de su propio espacio. En las carreras europeas, equipos como Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren o Alpine montan grandes estructuras conocidas tradicionalmente como motorhomes.

No necesariamente son casas rodantes convencionales. Algunas son auténticos edificios desmontables de varios pisos que viajan de circuito en circuito. En su interior hay restaurantes, oficinas, salas para reuniones, sectores de descanso y espacios privados para los pilotos. Alpine, por ejemplo, explica que su estructura europea incluye áreas de catering, oficinas, salas de reuniones y habitaciones privadas para sus corredores.

También es frecuente ver en el paddock a los jefes de equipo, ingenieros, representantes de pilotos, periodistas, dirigentes de la categoría, patrocinadores y celebridades invitadas.

Por eso, además de la actividad deportiva, es un lugar importante para las negociaciones. Muchos rumores sobre cambios de pilotos, contratos o movimientos entre escuderías aparecen precisamente durante conversaciones mantenidas dentro del paddock.

¿El paddock es lo mismo que los boxes?

No. Es una confusión bastante habitual.

El pit lane es el carril por el que circulan los autos cuando entran a realizar una parada. Allí se encuentran los boxes de cada equipo y trabajan los mecánicos sobre los monoplazas.

El paddock se encuentra detrás de esos garajes. Es decir, está muy cerca de los autos, pero cumple una función diferente.

Tampoco hay que confundirlo con el Paddock Club, que es el servicio premium de hospitalidad de la Fórmula 1. El Paddock Club ofrece sectores exclusivos, gastronomía, vistas privilegiadas y determinadas experiencias relacionadas con el pit lane, pero no es exactamente el paddock de trabajo donde se mueven los equipos.

¿Puede entrar cualquier persona?

No. El paddock es una zona de acceso controlado y tener una entrada normal para un Gran Premio no permite ingresar.

Los pilotos, integrantes de los equipos, personal autorizado de la FIA, trabajadores de la Fórmula 1 y periodistas acreditados son algunas de las personas que habitualmente pueden circular por allí. También pueden acceder invitados y determinadas personalidades con las credenciales correspondientes.

Por eso es frecuente observar a figuras del deporte, actores, músicos o empresarios caminando por el paddock durante los Grandes Premios.

En definitiva, el paddock es mucho más que un lugar de lujo. Es el centro de operaciones detrás de escena de la Fórmula 1, donde los pilotos se preparan, los equipos trabajan, los dirigentes se reúnen y buena parte de las decisiones que después repercuten en la pista comienzan a tomar forma.